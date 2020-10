Marco Odermatt ist der grosse Ski-Hoffnungsträger für die kommenden Jahre. Am Sonntag ist er im «sportpanorama».

Am Sonntagabend ab 18:30 Uhr

Legende: Auch er steht vor einem speziellen Winter Marco Odermatt. Keystone

In einer Woche startet der Skizirkus in Sölden in die Saison. Eine Saison mit vielen Fragezeichen. Der 6-fache Junioren-Weltmeister Marco Odermatt – erst 23-jährig, aber bereits Sieger eines Weltcup-Super-Gs – spricht bei Jann Billeter im «sportpanorama» (Sonntag um 18:30 Uhr, SRF zwei) über den anstehenden Weltcupwinter und die spezielle Vorbereitung.

