Legende: Weiterhin alles Spiele, alle Tore SRF zeigt sämtliche Highlights der Champions League. Keystone

Auch in der Saison 2021/22 zeigt SRF das Beste der Königsklasse. Neu offeriert «Champions League – Goool» am Dienstag und Mittwoch um 23:00 Uhr auf SRF zwei alle Spiele und alle Tore des Fussballabends.

Bestandteil sind auch längere YB-Matchberichte. Aus vertragsrechtlichen Gründen gibt es bei SRF erstmals keine Livespiele.

Donnerstags sind die Highlights der Europa League und des FCB in der Europa Conference League zu sehen.

Am Dienstag, 14. September, beginnt die Champions-League-Saison 2021/22. Bei SRF erhalten die Schweizer Fussballfans weiterhin das volle Highlight-Programm – vom ersten bis zum letzten Spieltag.

Dienstag und Mittwoch: Alle Highlights ab 23:00 Uhr auf SRF zwei

Die Sendung «Champions League – Goool» bietet den Komplettservice zum Spieltag – neu sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch um 23:00 Uhr auf SRF zwei. Im Zentrum der Berichterstattung stehen die Zusammenfassungen aller Spiele mit allen Toren. Ein spezieller Fokus gilt den Young Boys, deren Partien in ausführlichen Spielberichten von A bis Z aufgerollt werden.

Vertiefende Analysen der wichtigsten Szenen und Reaktionen aus den Stadien runden das Angebot ab. Durch die Sendungen führt Rainer Maria Salzgeber.

Vertragsrechtliche Hintergründe Box aufklappen Box zuklappen Bereits im Juli 2020 hat die SRG darüber informiert, dass SRF und die weiteren SRG-Sender ab der Saison 2021/22 keine Livespiele der UEFA-Klubwettbewerbe mehr im frei empfangbaren Fernsehen übertragen können. Mit dem Highlight-Angebot zur Champions League – Dienstag und Mittwoch ab 23:00 Uhr – sowie der Europa League und Europa Conference League – Donnerstag ab 23:50 Uhr – schöpft SRF die vertragsrechtlichen Möglichkeiten aus.

Liveschaltungen auf Radio SRF 3 und Online-Rundumservice

Auch im Radio und auf den SRF-Onlineplattformen stehen die Young Boys im Mittelpunkt der Champions-League-Berichterstattung. Auf Radio SRF 3 sind während allen Partien des Schweizer Meisters regelmässig Liveschaltungen aus dem Stadion zu hören.

Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App können die Userinnen und User die YB-Spiele im Liveticker mitverfolgen. Zudem gehören News, Vorschauen und Hintergründe sowie die Resultate und Video-Highlights sämtlicher Partien zum Champions-League-Service auf den Onlineplattformen.

Donnerstag: FCB-Highlights und mehr auf allen Kanälen

Am Donnerstag liefert die Sendung «Europa League – Goool» um 23.50 Uhr auf SRF zwei das Beste des Fussballabends. Im Programm sind die Matchberichte zu den Topspielen in der Europa League und der Europa Conference League, inklusive aller Auftritte des FC Basel.

Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App finden die Userinnen und User einen Liveticker zu den FCB-Partien sowie Videos mit weiteren Szenen und Toren des Spieltages. Und Radio SRF 3 bietet einen Resultatservice mit regelmässigen Updates zu den FCB-Spielen.