Legende: Wie wirbelt er durch die Luft im Kleinen Kaukasus? Der Bündner Freeskier Andri Ragettli zählt bei der WM zu den grossen Schweizer Trümpfen. imago images/ANP

Snowboard-, Freestyle- und Freeski-WM

An den ersten Schneesport-Weltmeisterschaften, die in Georgien ausgetragen werden, kämpfen vom 19. Februar bis 5. März die Snowboard-, Ski-Freestyle- und Freeski-Athletinnen sowie -Athleten um Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen. Bei 30 Entscheidungen (16 Freestyle und Freeski, 14 Snowboard) in 7 Disziplinen werden in Bakuriani die Weltmeisterinnen und Weltmeister ermittelt.

Die Schweizer Delegation wird angeführt von Andri Ragettli, dem aktuellen Titelverteidiger in der Disziplin Ski Slopestyle. Medaillen-Chancen dürfen sich auch Mathilde Gremaud (Ski Slopestyle), Kim Gubser (Big Air), Jan Scherrer (Snowboard Halfpipe) und Noé Roth (Aerials) ausrechnen.

02:16 Video Archiv: Ragettli feiert in Laax Heimsieg Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 16 Sekunden.

SRF zeigt alle Entscheidungen live im TV oder in Livestreams. Aus Zürich kommentieren Dani Kern, Jeroen Heijers und Reto Held die Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Wettbewerbe. Unterstützt werden sie von verschiedenen SRF-Expertinnen und -Experten (siehe untenstehende Auflistung). Jeff Baltermia ist in Bakuriani in der Interviewzone als Reporter unterwegs und eröffnet dem Publikum Einblicke hinter die Kulissen.

Das SRF-Personal

Ski – Aerials: Dani Kern kommentiert mit SRF-Experte Renato Ulrich

Skicross: Dani Kern kommentiert mit SRF-Expertin Sanna Lüdi

Ski – Buckelpiste: Jeroen Heijers kommentiert mit SRF-Expertin Nicole Gafner

Ski – Freestyle: Reto Held kommentiert mit SRF-Experte Elias Ambühl

Snowboard – Alpin: Reto Held kommentiert mit SRF-Experte Nevin Galmarini

Snowboard – Freestyle: Dani Kern kommentiert mit SRF-Experte Gian Simmen

Snowboardcross: Dani Kern kommentiert

Die Titelkämpfe im Radio und auf den Onlineplattformen Box aufklappen Box zuklappen Das Live-Programm wird durch die Vorläufe und Qualifikationen ergänzt, die SRF in Livestreams zeigt. Auch im Radio sind die wichtigsten WM-Entscheidungen bei News-Einspielungen zu hören. Zudem runden News auf srf.ch/sport, in der SRF Sport App sowie auf den Social-Media-Kanälen von SRF Sport das Angebot zu den Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Weltmeisterschaften 2023 ab.

1 / 4 Legende: In Bakuriani auf dem Programm Snowboard ... SRF 2 / 4 Legende: ... und Freeski. SRF 3 / 4 Legende: In Planica auf dem Programm Skispringen ... SRF 4 / 4 Legende: ... und Langlauf. SRF

Nordische Ski-WM 2023

Bei der Veranstaltung in Planica zeigt SRF vom 22. Februar bis 5. März alle Entscheidungen mit Schweizer Beteiligung live im TV oder in Livestreams. Ein erstes Highlight sind am Donnerstag, 23. Februar, die Finals der Männer und Frauen im klassischen Langlauf-Sprint, der Paradedisziplin der Schweizer Langläuferin Nadine Fähndrich.

02:14 Video Archiv: Fähndrich reüssiert im Sprint in Davos vor Heimpublikum Aus Sport-Clip vom 17.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden.

Insgesamt kommen die Nordisch-Ski-Fans in den Genuss von 24 Medaillen-Entscheidungen. Wettbewerbe ohne Schweizer Beteiligung zeigt SRF in Livestreams.

Moderator Sascha Ruefer präsentiert die Übertragungen live aus Planica. Mathias Winterberg kommentiert die Langlaufrennen. An seiner Seite kommen die beiden SRF-Experten Adriano Iseppi und Dario Cologna zum Einsatz. Beat Sprecher begleitet die Skisprungevents gemeinsam mit dem ehemaligen Profispringer Marco Grigoli als SRF-Experte und der früheren Weltcupspringerin Sabrina Windmüller als SRF-Expertin. Christoph Muggler liefert Geschichten und Reaktionen für TV und die SRF-Onlineplattformen.