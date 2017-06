In eigener Sache

Für die Saisons 2018/2019 bis 2020/2021 sind die Übertragungsrechte der Champions League in der Schweiz noch nicht abschliessend geklärt.

Mägerle: «Finanzielle Mittel der SRG sind beschränkt» 1:41 min, vom 27.6.2017

Teleclub schreibt in einer Mitteilung, dass sich der Bezahlsender die Rechte für die Übertragung der Champions League ab der Saison 2018/2019 gesichert hat. Man habe sich «in den Grundzügen geeinigt. Die Einzelheiten werden gegenwärtig noch abschliessend verhandelt», schreibt der Sender.

Dies bedeutet auch, dass noch nicht geklärt ist, in welchem Umfang für die Saisons 2018/2019 bis 2020/2021 Spiele der Champions League bei der SRG zu sehen sein werden. Roland Mägerle, Leiter SRF Sport und Business Unit Sport SRG, weist darauf hin, dass die Verhandlungen noch im Gang sind. «Zu laufenden Prozessen nimmt die SRG generell keine Stellung», so Mägerle weiter.

Der heutige Markt sei zunehmend dynamisch und komplex. Doch Mägerle sagt: «Wir sind trotzdem zuversichtlich, dass wir unsere Stärken herausstreichen können: Die Verbreitung, die publizistische Qualität und die Verlässlichkeit als Partner.»

100 Sportverträge für 51 Millionen

Die Champions League sei ein gutes Produkt, deshalb wolle man dieses dem Publikum auch in Zukunft offerieren. Klar ist indes auch, dass die finanziellen Mittel der SRG beschränkt sind. «Das durchschnittliche Jahresbudget für Sportrechte beläuft sich auf rund 51 Millionen Schweizer Franken», erläutert Mägerle.

Neben den Rechten für die Champions League und die Europa League gehören hierzu auch die Lizenzkosten für alle anderen Sportevents und Sportarten, über die die SRG in sämtlichen Sprachregionen der Schweiz sowie in TV, Radio und online berichtet. In den letzten Jahren berichtete die SRG über rund 100 verschiedene Sportarten.

Fest steht zu diesem Zeitpunkt, dass SRF in der kommenden Saison die Champions League im gewohnten Rahmen übertragen wird.