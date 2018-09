Mittwoch, 18.30 Uhr

Livespiel + Rückblick auf die Spiele vom Dienstagabend

Spielt der BSC Young Boys am Mittwoch, ist das YB-Spiel bei SRF zwei auf jeden Fall live im Programm – unabhängig davon, ob die YB-Partie um 18.55 oder um 21.00 Uhr angepfiffen wird. Tritt der BSC Young Boys am Dienstag an, zeigt Schweizer Radio und Fernsehen am Mittwoch das internationale Topspiel des Abends live auf SRF zwei. Rund um das Livespiel ist mittwochs immer ein ausführlicher Rückblick auf die Spiele vom Dienstagabend zu sehen. Spielt der BSC Young Boys am Dienstag,stehen die Berner in der Rückschau am Mittwoch im Fokus.