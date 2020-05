«Fit mit Adriano» richtet sich insbesondere an Personen fortgeschrittenen Alters. Adriano Iseppi zeigt nach dem Einwärmen Kraft-, Kreislauf- und Rumpfübungen, die man zuhause problemlos ausführen kann. Am Schluss folgt ein ausgeprägtes Cool down mit Dehnübungen.

Das Trainingsprogramm gibt es jeweils am Dienstag- und Donnerstagmorgen auf SRF zwei zu sehen. Am Nachmittag und am Vorabend wird die Sendung wiederholt. Auch auf www.srf.ch/sport und in der SRF Sport App werden die Übungseinheiten aufgeschaltet.

Untenstehend finden Sie alle älteren Folgen zusammengefasst: