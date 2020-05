«Fit mit Adriano» richtet sich insbesondere an Personen fortgeschrittenen Alters. Adriano Iseppi zeigt nach dem Einwärmen Kraft-, Kreislauf- und Rumpfübungen, die man zuhause problemlos ausführen kann. Am Schluss folgt ein ausgeprägtes Cool down mit Dehnübungen.

Während der Corona-Pause zeigte Iseppi zweimal in der Woche neue Übungen vor. Ende Mai lief die 16. und letzte Folge. Hier finden Sie alle Ausgaben zum Nachturnen: