SRF Sport erweitert sein Fitnessangebot während der Corona-Krise. «Fit mit Adriano» ergänzt die bereits lancierte Videoserie «sport@home». Die neue Sendung «Fit mit Adriano» richtet sich im Besonderen an die ältere Generation. SRF-Experte Adriano Iseppi führt durch zwei Bewegungseinheiten pro Woche.

Legende: Neues Fitnessangebot SRF lanciert «Fit mit Adriano». SRF/Oscar Alessio

In den 1970er-Jahren turnte die Schweiz mit Jack Günthard. Der «Vorturner der Nation» präsentierte die Kultsendung «Fit mit Jack» – und sorgte so für mehr Bewegung in den Schweizer Stuben. Rund 50 Jahre danach ist das Konzept aktueller denn je.

SRF-Experte Adriano Iseppi präsentiert die Neuauflage

Während der Corona-Pandemie führt Adriano Iseppi durch «Fit mit Adriano». Einem breiten Publikum bekannt ist der 47-jährige Bündner als SRF-Experte im Langlauf. Hauptberuflich arbeitet er als Lehrer und Sportkoordinator an der Talentschule für Sport und Musik in Champfèr.

Zuvor war der diplomierte Turn- und Sportlehrer unter anderem Sportlehrer und Ski-alpin-Trainer am Schweizerischen Sportgymnasium in Davos, Disziplinenchef Langlauf bei Swiss Ski sowie Trainer, Turnlehrer und Projektleiter Sport am Hochalpinen Institut Ftan.

Mehr Bewegung für die ältere Generation

«Fit mit Adriano» ergänzt die Serie «sport@home», die SRF Sport bereits Ende März lancierte. Beide Angebote sind eine Reaktion auf den Wunsch aus dem SRF-Publikum nach Videoanleitungen für mehr Bewegung während der Coronakrise.

Allerdings orientieren sich die beiden Fitnessangebote an verschiedenen Zielgruppen: In «sport@home» leiten Schweizer Sportstars Trainingseinheiten für Breitensportlerinnen und -sportler, die aktuell den gewohnten Sport im Verein oder im Fitnessstudio vermissen.

«Fit mit Adriano» richtet sich insbesondere an Personen fortgeschrittenen Alters, die sich derzeit vermehrt in den eigenen vier Wänden aufhalten und sich darum weniger bewegen als üblich. Im Fokus stehen einfache Mobilitäts- und Kräftigungsübungen.

Legende: Adriano Iseppi präsentiert sein Trainingsprogramm «Fit mit Adriano» richtet sich insbesondere an Personen fortgeschrittenen Alters SRF/Oscar Alessio

Am Dienstag und Donnerstag auf SRF zwei

Start von «Fit mit Adriano» ist am Dienstag, 7. April 2020, um 09:00 Uhr auf SRF zwei. In der Folge leitet Adriano Iseppi zwei Mal pro Woche eine 25-minütige Bewegungseinheit – immer dienstags und donnerstags. Am Montag, Mittwoch und Freitag ist weiterhin «sport@home» im Programm.

Beide Sendungen werden nach der morgendlichen Erstausstrahlung jeweils am Nachmittag und am Vorabend wiederholt, damit möglichst viele Personen mit unterschiedlichen Tagesabläufen von den Fitnessangeboten profitieren können. Unter srf.ch/sport und in der SRF Sport App sind die einzelnen Episoden von «Fit mit Adriano» und «sport@home» zudem jederzeit nach Bedarf abrufbar.