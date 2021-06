Legende: Nicht nur vor Ort in Baku ... ..., sondern auch vor dem Fernseher fieberten die Fans mit der Schweiz mit. Keystone

Die Unterstützung für die Schweizer Nationalmannschaft beim dritten und letzten EM-Gruppenspiel war herausragend: In der Spitze verfolgten 1,809 Millionen Zuschauende aus der Deutschschweiz den Schweizer 3:1-Erfolg live auf SRF zwei.

Im Durchschnitt über die ganzen 93 Spielminuten waren am Sonntagabend ab 18:00 Uhr 1,505 Millionen Personen auf SRF zwei zugeschaltet, was einem Marktanteil von 76,1 Prozent entspricht (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight). Damit stiess die Partie beim Publikum an den heimischen TV-Bildschirmen auf das bislang grösste Interesse des laufenden Turniers.

Grosses Interesse an der EURO

Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App erzielte das Spiel zudem total 416’000 Livestream-Starts. Auch die weiteren Partien der EURO stossen beim SRF-Publikum auf grosses Interesse: In der Startwoche des Turniers (11. bis 17. Juni 2021) schalteten im Durchschnitt rund 90 Prozent aller Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer, welche die EURO-Spiele an den TV-Bildschirmen zu Hause verfolgten, SRF zwei ein.

Bei den ersten sieben Livespielen am Hauptabend um 21:00 Uhr waren durchschnittlich 559’000 Personen aus der Deutschschweiz zugeschaltet, was einem Marktanteil von 43,9 Prozent entspricht. Ausserdem verzeichnete das komplette Sportangebot auf den SRF-Onlineplattformen in der EURO-Startwoche insgesamt über 13 Millionen Visits.