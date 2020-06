Jeannine Gmelin wurde in der letzten Zeit an mehreren Fronten gefordert: Nachdem sie lange im nationalen Ruderzentrum in Sarnen trainiert hatte, musste sie nach der Entlassung ihres langjährigen Coachs Robin Dowell Anfang 2019 umplanen. Sie stellte ein Privatteam auf die Beine und holte den Briten an Bord.

Buschbrände, Corona, Olympia-Absage

Die Vorbereitung auf die Olympia-Saison 2020 bot dann erneut viele unerwartete Hindernisse: Nachdem die Zürcherin in Australien vor den Buschbränden hatte fliehen musste, wurde sie im Frühling wie die gesamte Welt durch Corona ausgebremst. Ihr grosses Ziel, die Sommerspiele in Tokio, wurden um ein Jahr verschoben.

Der «DOK»-Film erzählt in ergreifenden Bildern von den emotionalen Höhe- und Tiefpunkten der Spitzensportlerin und bietet Einblick in das Leben einer willensstarken Frau.