Am spielfreien Tag an der U21-EM beantwortet Fussballer Cédric Zesiger auf dem Instagram-Kanal von SRF Sport Ihre Fragen.

Für das Schweizer U21-Nationalteam ist die EM-Endrunde mit einem Paukenschlag losgegangen. Am Donnerstag schlug die Elf von Trainer Mauro Lustrinelli im slowenischen Koper in ihrem ersten Gruppenspiel Mitfavorit England mit 1:0.

24 Stunden nach diesem bemerkenswerten Erfolg ist U21-Stammspieler Cédric Zesiger, der auf Klubebene bei Leader YB engagiert ist, zu Gast bei SRF. Am Freitag ab 17:00 Uhr steht der 22-jährige Verteidiger Moderatorin Annette Fetscherin im Insta-Live Red und Antwort.

Sie haben eine Frage an den Nachwuchs-Nationalspieler? Stellen Sie diese während des Gesprächs auf dem Instagram-Kanal von SRF Sport, Link öffnet in einem neuen Fenster, Link öffnet in einem neuen Fenster oder bereits jetzt direkt hier unten im Kommentarfeld.

Hinweis: Wir bemühen uns, das ganze Insta-Live-Gespräch im Anschluss so schnell wie möglich in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport zur Verfügung zu stellen.