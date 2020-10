Legende: Spielt neu bei Hellas Verona Kevin Rüegg. Getty Images

Nach über 10 Jahren beim FC Zürich, wo er das Gros der Nachwuchsstufen durchlaufen hat, ist Kevin Rüegg Ende August zu neuen Ufern aufgebrochen. Der 22-Jährige wagte den Sprung nach Italien. Bei Hellas Verona verpflichtete sich der frühere FCZ-Captain bis 2025.

Am 19.9. feierte der Aussenverteidiger mit einem 23-minütigen Teileinsatz gegen die AS Roma seine Feuertaufe in der Serie A. Die torlos ausgegangene Partie wurde nachträglich mit 3:0-Forfait zugunsten von Rüeggs Verona gewertet. In den letzten beiden Liga-Spielen wurde der Schweizer nicht mehr berücksichtigt.

Platzieren Sie eigene Fragen

In der Nationalteam-Pause ist Rüegg am Dienstag zu Gast bei SRF. Ab 17:30 Uhr steht er auf unserem Instagram-Kanal Red und Antwort. Sie haben eine Frage? Stellen Sie sie während des Gesprächs hier, Link öffnet in einem neuen Fenster, Link öffnet in einem neuen Fenster oder bereits jetzt direkt unten im Kommentarfeld.

Hinweis: Wir bemühen uns, das ganze Insta-Live-Gespräch im Anschluss so schnell wie möglich in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport zur Verfügung zu stellen.