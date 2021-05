Legende: Jonas Siegenthaler Der Schweizer steht vor seiner 1. Teilnahme an einer A-WM. Freshfocus

Der Countdown tickt: Nach einem Jahr unfreiwilliger Pause wegen Corona brennt das Schweizer Nationalteam auf die WM. Das Turnier in der lettischen Metropole Riga beginnt für die Auswahl von Patrick Fischer am Samstag mit dem Gruppenspiel gegen Tschechien (live ab 19 Uhr bei SRF zwei).

Schon am Montag gewährt uns WM-Debütant Jonas Siegenthaler einen exklusiven Einblick ins Innere der Mannschaft und in die letzten Vorbereitungen. Der in der NHL bei New Jersey engagierte Verteidiger, der erst vor wenigen Tagen zur Equipe gestossen ist, ist ab 18 Uhr zu Gast bei SRF. Im Insta-Live steht er Moderator Olivier Borer Red und Antwort.

Sie haben eine Frage an den 24-jährigen Zürcher? Stellen Sie sie während des Gesprächs auf dem Instagram-Kanal von SRF Sport, Link öffnet in einem neuen Fenster, Link öffnet in einem neuen Fenster oder bereits jetzt direkt hier unten im Kommentarfeld.

Hinweis: Wir bemühen uns, das ganze Insta-Live-Gespräch im Anschluss so schnell wie möglich in der SRF Sport App und auf srf.ch/sport zur Verfügung zu stellen.