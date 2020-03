Sascha Ruefer diskutiert mit Entscheidern: Was bedeutet das Coronavirus für die Eishockey-WM und andere Grossevents?

Legende: Moderiert die Spezialsendung Sascha Ruefer. SRF/Oscar Alessio

Auch die Welt des Sports steht im Bann des Coronavirus. Seit Tagen und Wochen fällt dem Virus Sportevent um Sportevent zum Opfer. Verbände und Ligen, Athletinnen und Athleten, TV-Sender und Sponsoren sowie die Fans – sie alle spüren die Folgen von unzähligen Absagen rund um den Globus.

Wie geht es weiter? Welche Auswirkungen hat diese Entwicklung auf die für das Sportjahr 2020 geplanten Grossanlässe wie die Eishockey-WM in Zürich und Lausanne, die Fussball-EM in ganz Europa oder die Olympischen Sommerspiele in Tokio? Wie gehen direkt betroffene Entscheidungsträger mit den Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Coronavirus um?

TV-Hinweis Sie können die Spezialausgabe von «sportpanorama plus» am Sonntag um 17:40 Uhr auf SRF zwei mitverfolgen.

Diese und weitere Fragen diskutiert Moderator Sascha Ruefer in einer Spezialausgabe der Sendung «sportpanorama plus» mit diesen Gästen: