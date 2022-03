Playoffs in der National League – auf SRF sind Sie live dabei: Eine Partie pro Spieltag gibt es live am TV zu sehen, ein zweites Spiel zudem meist im kommentierten Stream oder auf SRF info.

Eishockey-Playoffs bei SRF

Freitag, 25. März EV Zug – HC Lugano, Spiel 1, ab 19:40 Uhr auf SRF zwei Sonntag, 27. März HC Davos – SC Rapperswil-Jona, Spiel 2, ab 19:40 Uhr auf SRF zwei Lausanne – Fribourg-Gottéron, Spiel 2, ab 19:50 Uhr im Livestream

Wie wählt SRF die TV-Livespiele aus?

In den Playoff-Viertelfinals hat die SRG das Recht, zwei Livespiele pro Runde auszuwählen und auszustrahlen. Wichtig zu wissen ist dabei, dass SRF die Livespiele nicht alleine bestimmen kann. Um die Zuschauerinteressen aller drei Landesteile zu berücksichtigen, wählen die drei sprachregionalen SRG-Sender SRF, RTS und RSI die Spiele gemeinsam aus. SRF und die Deutschschweiz haben darum nicht immer die erste Wahl. Darüber hinaus sind die SRG-Sender bestrebt, möglichst alle Stadien und alle Paarungen zu berücksichtigen. Im weiteren Verlauf der Playoffs stehen zudem jene Spiele im Fokus, in denen eine Entscheidung fallen und ein Team in die Halbfinals resp. in den Final einziehen kann.