In eigener Sache

Legende: Äussert sich zur National-League-Saison Roland Mägerle. SRF

Am Donnerstagabend ging eine spannende National-League-Saison zu Ende. Die Saison 2022/23 gipfelte in einer packenden Playoff-Finalserie – inklusive Finalissima – und dem ersten Titel für Genf-Servette. Die Saison 2022/23 war die erste National-League-Saison ohne Livespiele auf den SRG-Sendern. Roland Mägerle, Leiter SRF Sport und Business Unit Sport SRG, gibt im Interview Auskunft über die Eishockey-Saison 2022/23 bei SRF.

Roland Mägerle, Die National-League-Saison 2022/23 war die erste ohne Livespiele bei SRF und den weiteren SRG-Sendern. Wie sieht ihr Fazit aus?

Wir bedauern es, dass wir dem sportinteressierten Publikum der SRG-Sender in der Deutschschweiz, der Romandie und im Tessin keine Livespiele der National League mehr zeigen können. Die National League war über lange Jahre ein wichtiger und beliebter Teil der Live-Berichterstattung auf den SRG-Sendern und -Plattformen. Besonders bedauernswert finde ich, dass die packende Finalserie zwischen dem EHC Biel und Genf-Servette nicht dem grossen sportbegeisterten Schweizer TV-Publikum im Free-TV präsentiert werden konnte, wie das bei der SRG bis zur letzten Saison möglich gewesen ist.

Auch diese Saison waren Livespiele im Free-TV zu sehen. Wie man verschiedenen Mitteilungen von CH Media entnehmen konnte, waren die TV-Zahlen gut.

Diese TV-Zahlen sind mit Vorsicht zu geniessen, zumindest ist eine Einordnung nötig. Bei den angesprochenen Mitteilungen wurde häufig mit Sekunden-Nettoreichweiten gearbeitet. Mit dieser Methode wird jede Person gezählt, die nur schon über den entsprechenden Sender «gezappt» hat. SRF verwendet deshalb in aller Regel die Kennzahl «Rating», wenn TV-Zahlen kommuniziert werden. Das Rating gewichtet die Zuschauenden anhand ihrer Nutzungsdauer. Es zeigt auf, welche durchschnittliche Anzahl Personen eine Sendung verfolgt haben ­– in diesem Fall also ein ganzes Livespiel der National League. Das Rating ist ausserdem auch der im Werbemarkt entscheidende Messwert.

Und wie sieht der Vergleich der Ratings im Free-TV der beiden vergangenen Eishockey-Saisons aus?

Wenn wir das Rating der National-League-Saison 2021/22 bei SRF mit dem Rating der Deutschschweizer Free-TV-Sender der Saison 2022/23 vergleichen, zeigt sich ein klares Bild. Bei SRF zwei hatte ein durchschnittliches Playoff-Spiel in der Saison 2021/22 ein Rating von 184’000. Bei TV24 und 3+, wo die Spiele dieser Saison im Deutschschweizer Free-TV zu sehen waren, hatten die Playoff-Spiele in der Saison 2022/23 auf beiden Sendern zusammengezählt ein durchschnittliches Rating von 77'000 pro Spiel. Dies entspricht deutlich mehr als einer Halbierung der Anzahl durchschnittlich Zuschauenden über die gesamten Playoff-Spiele hinweg.

Wie ist die Entwicklung im Free-TV in der Romandie und im Tessin?

Hier sind die Unterschiede teilweise noch viel grösser. Bei RTS hatte ein durchschnittliches Viertel- und Halbfinalspiel in der Saison 2021/22 ein Rating von 55'000. Bei «Léman Bleu», dem Free-TV Eishockey-Sender in der Westschweiz, hingegen nur 8000 pro Spiel. Die diesjährige Finalserie Genf-Servette – Biel mit Westschweizer Beteiligung erreichte bei «Léman Bleu» ein durchschnittliches Rating von 34'000. Dies entspricht nur knapp der Hälfte des Ratings der rein Deutschschweizer Finalserie Zug – Zürich 2021/22 bei RTS, mit einem durchschnittlichen Rating von 60'000.

Bei RSI betrug das durchschnittliche Rating über Viertel- und Halbfinalspiele 2021/22 11'000 und in der Finalserie 16’000. Das durchschnittliche Rating der diesjährigen Viertel- und Halbfinalspiele, im Free-TV ausgestrahlt bei «TeleTicino», betrug 6000 und während einem durchschnittlichen Finalspiel 8000.

Dies ist eine sehr unerfreuliche Entwicklung für das Schweizer Eishockey und die potenziellen Zuschauenden.

Wie geht es bei SRF weiter mit der Sportart Eishockey?

Eishockey – auch die National League – ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil unseres breiten Sportangebots. So sind die Schweizer Nationalmannschaften, die Eishockey-Weltmeisterschaften, die European Hockey League, die Champions Hockey League sowie der Spengler Cup weiterhin feste Pfeiler unseres Liveprogramms. Auch die National League begleiten wir weiterhin redaktionell. Jetzt freue ich mich aber vor allem auf die Eishockey-WM, die am 12. Mai startet. SRF überträgt alle Schweizer WM-Partien und weitere Vorrunden- und K.o.-Phasen-Spiele live.

Infobox TV-Kennzahlen Box aufklappen Box zuklappen Definition Rating: Die durchschnittliche Anzahl Zuschauenden eines Fernsehsenders in einem bestimmten Zeitraum (z.B. während einer bestimmten Sendung). Das Rating gewichtet die Anzahl erreichter Personen nach ihrer durchschnittlichen Nutzungsdauer im gewählten Zeitraum im Verhältnis zur Dauer des Zeitraums. Eine Person, welche eine Sendung nur zur Hälfte sieht, geht demnach nur mit dem Wert 0.5 in das Rating ein. Definition Nettoreichweite: Die Anzahl Zuschauenden, die in einem bestimmten Zeitraum von einem Fernsehsender erreicht werden. Eine Person gilt als erreicht, wenn sie im bestimmten Zeitraum mindestens einmal für eine definierte Minimaldauer (1 Sekunde) mit dem untersuchten Sender in Kontakt kommt.