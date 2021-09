SRF zeigt auch in der Saison 2021/22 alle Rennen im Ski-Weltcup live. Neu kommt Men Marugg als Kommentator für die Frauenrennen zum Einsatz. Tamara Wolf, die seit 2019 als SRF-Expertin tätig war, wurde in das Swiss-Ski-Präsidium gewählt, weshalb sie die Skirennen nicht länger für SRF begleiten kann.

In rund einem Monat startet die neue Ski-Saison. Am Wochenende vom 23./24. Oktober erfolgt der traditionelle Auftakt im österreichischen Sölden. SRF berichtet wie gewohnt live und umfassend über alle Weltcup-Rennen der Frauen und Männer. Neu kommt Men Marugg als Kommentator für die Frauenrennen zum Einsatz – erstmals am 20. November, gemeinsam mit SRF-Expertin Tina Weirather beim Slalom im finnischen Levi.

Sportjournalist mit Erfahrung als Skirennfahrer

Men Marugg besuchte das Sportgymnasium in Davos und bestritt bis zu seinem 18. Lebensjahr als Nachwuchsathlet Skirennen auf FIS-Stufe. Seine journalistische Karriere startete der Bündner 2011 als Praktikant beim damaligen Radio Grischa (heute: Radio Südostschweiz).

Für den Skisport stand ich schon als Kind früh morgens auf den Pisten. Über viele Jahre hat sich daraus eine grosse Leidenschaft entwickelt.

In der Folge berichtete er als freier Sportjournalist für den Privatsender unter anderem über den Ski-Weltcup. Parallel erlangte der 32-Jährige einen Bachelorabschluss in Journalismus und Organisationskommunikation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur. Seit 2015 arbeitet er in verschiedenen Funktionen für SRF Sport, zuletzt als Radio- und TV-Redaktor mit Spezialgebiet Ski alpin.

Zu seiner neuen Funktion als TV-Kommentator im Ski alpin, die er zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben bei SRF Sport übernimmt, sagt Men Marugg: «Für den Skisport stand ich schon als Kind früh morgens auf den Pisten. Über viele Jahre hat sich daraus eine grosse Leidenschaft entwickelt. Als Journalist begeistert mich der Skisport ungebrochen. Ich freue mich darum sehr darauf, meine Faszination mit der Rolle des Kommentators zu verbinden und die Leistungen der Athletinnen für das TV-Publikum einzuordnen.»

Das TV-Kommentatoren-Team von SRF Sport im Ski alpin Box aufklappen Box zuklappen Adrian Arnet, Kommentator Männerrennen

Marc Berthod, SRF-Experte Männerrennen

Marco Felder, Kommentator Frauenrennen

Stefan Hofmänner, Kommentator Männerrennen

Men Marugg, Kommentator Frauenrennen (neu)

Didier Plaschy, SRF-Experte Frauen- und Männerrennen, Slalom und Riesenslalom

Tina Weirather, SRF-Expertin Frauenrennen

Dani Bolliger, Bereichsleiter Live bei SRF Sport, freut sich: «Men Marugg ist ein aufstrebender Sportjournalist, der den Skisport von Kindsbeinen an kennt. Er hat uns sowohl mit seinen Radio- und TV-Berichten aus dem Weltcup als auch in den Kommentatoren-Tests überzeugt. Nicht zuletzt dank seiner Erfahrung als ehemaliger Nachwuchsathlet wird er das TV-Publikum fachkundig durch unsere Ski-Übertragungen begleiten.»

Neu im Verbandspräsidium: Tamara Wolf nicht mehr für SRF Sport im Einsatz

Unverändert zum SRF-Team bei den Frauenskirennen gehören Kommentator Marco Felder und SRF-Expertin Tina Weirather. Die Männerrennen kommentiert weiterhin Stefan Hofmänner im Wechsel mit Adrian Arnet, Marc Berthod bleibt SRF-Experte für die Skirennen der Männer. Didier Plaschy kommt wie bisher als SRF-Experte für die technischen Disziplinen der Frauen und Männer zum Einsatz.

Nicht länger Teil der Ski-Equipe von SRF Sport ist Tamara Wolf. Die frühere Skirennfahrerin war seit der Saison 2019/20 als SRF-Expertin für die Frauenrennen tätig. Ende Juni dieses Jahres wurde die gebürtige Bündnerin in das Präsidium von Swiss-Ski gewählt. Das Amt als Verbandsfunktionärin ist nicht vereinbar mit der Aufgabe als unabhängige SRF-Expertin, weshalb sie nicht mehr für SRF Sport zum Einsatz kommen kann. SRF Sport ersetzt Tamara Wolf nicht, ihre Einsätze bei den Frauenrennen übernehmen künftig Tina Weirather und Didier Plaschy.

Dani Bolliger, Bereichsleiter Live bei SRF Sport: «Wir danken Tamara Wolf herzlich für ihren Einsatz als SRF-Expertin. Mit ihrem Fachwissen und ihren fundierten Analysen hat sie unsere Übertragungen der vergangenen beiden Ski-Saisons bereichert. Wir freuen uns für sie, dass sie sich nun auf Verbandsebene für den Schweizer Schneesport engagieren kann, und wünschen ihr für ihre neue Aufgabe viel Glück und Erfolg.»