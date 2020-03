SRF zeigt auch in der Saison 2020 alle Rennen der Formel 1 live. Neu kommt Michael Weinmann als Kommentator zum Einsatz.

Michael Weinmann ergänzt das SRF-Team in der Formel 1

In eigener Sache

Legende: Michael Weinmann Der neue Mann im SRF-Kommentatoren-Team der Formel 1. Ueli Christoffell

Am Wochenende vom 14./15. März startet die Formel 1 in die Saison 2020. Wie gewohnt überträgt SRF sämtliche Grands Prix des Jahres live. Neu kommt Michael Weinmann als Kommentator zum Einsatz – im Wechsel mit dem langjährigen F1-Kommentator Michael Stäuble.

Ebenfalls unverändert zum SRF-Team in der Königsklasse des Motorsports gehört Marc Surer. Der ehemalige Rennfahrer unterstützt die Kommentatoren bei ausgewählten Rennen als SRF-Experte.

Vom Sportjournalismus zu «Schweiz aktuell»

Michael Weinmann arbeitet seit 2009 für Schweizer Radio und Fernsehen. Den Zuschauerinnen und Zuschauern bekannt ist der 38-Jährige als Moderator des Nachrichtenmagazins «Schweiz aktuell». Ausserdem ist er Redaktor der Inlandredaktion.

Vor seiner Zeit bei SRF arbeitete der Zürcher während rund zehn Jahren im Sportjournalismus – unter anderem als Livekommentator beim Pay-TV-Sender Teleclub und bei Radio Top. Die neue Funktion als Kommentator in der Formel 1 übernimmt er zusätzlich zu seinen Aufgaben als Inlandredaktor und Moderator von «Schweiz aktuell».

«Rückkehr zu meinen journalistischen Wurzeln»

Erstmals in der Formel 1 am SRF-Mikrofon zu hören ist Michael Weinmann am Wochenende vom 4./5. Juli beim GP von Österreich.

Zu seiner neuen Funktion sagt er: «Für mich bedeutet die Rolle als Kommentator eine Rückkehr zu meinen journalistischen Wurzeln. Dass mich diese in die Formel 1 führt, freut mich ausserordentlich. Seit meiner Kindheit verfolge ich die Rennen der Königsklasse und bis heute hält diese Leidenschaft an. Ich freue mich sehr auf die zusätzliche Aufgabe.»