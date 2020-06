Am Sonntag und Mittwoch sendet SRF live. «Super League – Goool» wird ausgebaut, neu mit Challenge League und Bundesliga.

So berichtet SRF über die Super League

Legende: Ab Freitag rollt der Ball in der Schweiz wieder Super League – Goool. SRF

Die Super League nimmt den Spielbetrieb wieder auf. Für den Rest der Saison 2019/20 zeigt SRF zweimal pro Woche ein Livespiel – jeweils am Sonntag ab 15.40 Uhr und am Mittwoch ab 20.10 Uhr auf SRF zwei.

SRF baut Fussballservice im TV aus

Ebenfalls für den Rest der Saison baut SRF das Magazin «Super League – Goool» aus. Mehr Spielszenen, längere Matchberichte und vertiefte Analysen sind zu sehen. An Spieltagen der Challenge League ergänzen neu Highlights aus der zweithöchsten Schweizer Liga den Fussballservice. Bis zum Saisonende in der Bundesliga berichtet SRF zudem über die Schweizer Söldner in Deutschland.

Re-Start auf SRF zwei Freitag, 19. Juni, 22:30 Uhr: «Super League – Goool» mit YB – FCZ und Highlights aus der Challenge League

Samstag, 20. Juni, 22:30 Uhr: «Super League – Goool» mit Xamax – Thun und Sion – St. Gallen sowie Highlights aus der Challenge League

Sonntag, 21. Juni, 15:40 Uhr: Luzern – Basel live

Sonntag, 21. Juni, 18:05 Uhr «Super League – Goool» mit allen Spielen und allen Toren der SL-Runde sowie Highlights von Schweizer Bundesliga-Akteuren

Sonntags wird «Super League – Goool» um 25 Minuten länger und startet neu um 18.05 Uhr auf SRF zwei. Zusätzliche Ausgaben sind jeweils am Dienstag, Donnerstag und Samstag um 22.30 Uhr im Programm.

Super League total im Radio und Online

Auch im Radio und auf den SRF-Onlineplattformen kommen die Fussballfans voll auf ihre Kosten. Radio SRF 3 ist bei jedem Spiel der Super League live dabei und berichtet regelmässig aus allen Stadien.

In der SRF Sport App und auf srf.ch/sport sind Liveticker zu allen Partien im Angebot. Wie gewohnt können die Fans die Video-Highlights zur Super League auch im Youtube-Channel von SRF Sport abrufen. Vorschauen, Spielberichte und Resultatübersichten runden den Komplettservice auf den Onlineplattformen ab.