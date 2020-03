Inhalt

In eigener Sache - «sport@home»: Mit SRF und Sportstars fit durch die Corona-Zeit

Die Corona-Pandemie schränkt den Breitensport ein. SRF tritt dem Bewegungsmangel entgegen und erfüllt so einen Publikumswunsch. In der Videoserie «sport@home» leiten Schweizer Sportstars einfache Trainings für zu Hause. Den Anfang macht am Donnerstag, 26. März 2020, Olympiasieger Nino Schurter.