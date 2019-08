Der BSC Young Boys trifft in den Playoffs zur Champions League auf Roter Stern Belgrad. Schweizer Radio und Fernsehen zeigt beide YB-Spiele in voller Länge auf SRF zwei – das Hinspiel live, das Rückspiel re-live.

Legende: YB im Fokus Moderator Rainer Maria Salzgeber (links) und Experte Peter Knäbel werden wie gewohnt durch den CL-Playoff-Abend führen. SRF

Auch in der Saison 2019/20 kommt das Schweizer TV-Publikum bei SRF wieder in den Genuss von Livefussball aus der europäischen Königsklasse. Immer mittwochs zeigt SRF die Uefa Champions League live im Free-TV.

Bereits in den Playoffs überträgt SRF pro Mittwoch ein Topspiel live. Dabei kann SRF, gemeinsam mit RTS und RSI, das Topspiel der Runde frei wählen. Grundlage ist eine Vereinbarung zwischen der SRG und der Uefa für die Saisons 2018/19 bis 2020/21.

Mittwochsspiele der CL-Playoffs live auf SRF zwei

Am Mittwoch, 21. August, ist das Playoff-Hinspiel zwischen dem BSC Young Boys und Roter Stern Belgrad live im Programm. Schweizer Radio und Fernsehen überträgt die Partie ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei sowie als Livestream inklusive Ticker auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App.

Am Mittwoch, 28. August, ist das Playoff-Rückspiel einer anderen Paarung im Programm. Die konkrete Begegnung bestimmt SRF kurzfristig anhand der sportlichen Attraktivität.

Playoff-Rückspiel der Young Boys als Re-Live-Angebot

Neben den Liverechten an den Mittwochsspielen verfügt SRF über umfassende Rechte in der Nachberichterstattung. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Dienstagsspiele ab Mitternacht in voller Länge auszustrahlen sowie alle Highlights der Partien zu zeigen.

Von diesem Recht macht SRF in den Playoffs Gebrauch. Ab 00:00 Uhr in der Nacht von Dienstag, 27., auf Mittwoch, 28. August, ist das Playoff-Rückspiel des BSC Young Boys re-live und ungekürzt auf SRF zwei sowie auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App zu sehen. Die Höhepunkte des Spieltages inklusive aller Tore des YB-Spiels präsentiert SRF auf den Onlineplattformen – ebenfalls ab 00:00 Uhr in der Nacht auf Mittwoch.

Das zeitversetzte Re-Live-Angebot umfasst das komplette Spiel inklusive Livekommentar. Zudem können beide Playoff-Partien des BSC Young Boys unter srf.ch/sport und in der SRF Sport App bis zu 72 Stunden nach der Erstausstrahlung «on demand» abgerufen werden. Ein Online-Liveticker auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App sowie regelmässige Liveschaltungen auf Radio SRF 3 komplettieren das SRF-Angebot rund um die Playoff-Partien des BSC Young Boys.