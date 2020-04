In eigener Sache

Legende: Wie im echten Leben Bergauf geht's strenger. SRF

Bei «The Digital Swiss 5» fahren echte Radprofis 5 virtuelle Rennen. Von Mittwoch bis Sonntag, 22. bis 26. April 2020, messen sich täglich 57 Fahrer aus 19 Teams bei den ersten digitalen Pro-Cycling-Rennen auf ausgewählten Etappenabschnitten der Tour de Suisse.

Die 5 Rennstrecken Rennen 1: Mittwoch, 22. April, Agarn – Leukerbad (26,6 Kilometer, 1192 Höhenmeter) Rennen 2: Donnerstag, 23. April, Frauenfeld – Frauenfeld (46 Kilometer, 180 Höhenmeter) Rennen 3: Freitag, 24. April, Fiesch – Nufenenpass (33,1 Kilometer, 1512 Höhenmeter) Rennen 4: Samstag, 25. April, Oberlangenegg – Langnau im Emmental (36,8 Kilometer, 444 Höhenmeter) Rennen 5: Sonntag, 26. April, Camperio – Disentis-Sedrun (Via Lukmanierpass; 36 Kilometer, 950 Höhenmeter)

Das Besondere: Die Profis fahren nicht auf der Strasse, sondern auf intelligenten Rollentrainern, die den Widerstand der realen Topografie der Strecke wiedergeben.

Premiere mit Stefan Küng, Nino Schurter und Co.

Bei dieser Eventpremiere am Start sind viele WorldTour-Equipen. Eine hochklassige Auswahl der Schweizer Nationalmannschaft stellt sich ebenfalls dem virtuellen Rennvergleich auf dem Rollentrainer. Unter anderen dabei sind der Schweizer Spitzenfahrer Stefan Küng und Nino Schurter, Olympiasieger im Mountainbike.

Virtuelle Rennsimulation trifft auf Livebilder der Radprofis

Pro Team und Renntag treten 3 Fahrer an. Die Zuschauerinnen und Zuschauer an den TV-Bildschirmen zu Hause sehen sowohl die Avatare der Fahrer in der virtuellen Rennsimulation als auch Livebilder sowie Leistungsdaten der echten Radprofis.

Bis zu 16 der insgesamt 57 Fahrer sind mit Kameras bestückt und abwechslungsweise im Bild zu sehen. Ein ausgewählter Top-Profi fährt das Rennen des Tages jeweils im TV-Studio, die übrigen Fahrer treten zu Hause in die Pedale.

TV-Begleitung mit Livekommentar und Aussenreportagen

Olivier Borer präsentiert «The Digital Swiss 5» täglich ab 17:00 Uhr auf SRF zwei. Claude Jaggi und SRF-Experte Sven Montgomery begleiten die Rennen mit ihrem Livekommentar.

Zudem ist Marco Felder als Aussenreporter unterwegs. Er besucht Prominente aus dem Schweizer Radsport und holt deren Meinungen sowie Einschätzungen zu den digitalen Radrennen ein.