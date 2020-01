Legende: Lockte die Zuschauer in Massen vor die Bildschirme Beat Feuz bei seiner Siegesfahrt am Lauberhorn. imago images

Über eine Million TV-Zuschauende sahen die Siegesfahrt von Beat Feuz in Wengen. In der Spitze waren bei der Lauberhornabfahrt am Samstag, 18. Januar 2020, 1'033'000 Personen aus der Deutschschweiz auf SRF zwei zugeschaltet, was einem Marktanteil von 85,1 Prozent entspricht.

Am Sonntag verfolgten bis zu 743'000 TV-Zuschauende (Marktanteil: 67,3 Prozent) die Entscheidung im Slalom (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).