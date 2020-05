Im «sportpanorama» vom Sonntag werden die jüngsten Entscheidungen und Entwicklungen rund um den Sport in der Corona-Krise thematisiert.

Kariem Hussein und Matthias Remund sind hautnah mit dem Lockdown im Zuge des Virus Covid-19 konfrontiert. Hussein, 2014 Europameister über 400 m Hürden, als Sportler ohne Möglichkeit auf die Ausübung seiner Berufung. Und Remund als Direktor des Bundesamts für Sport, der im Ausnahmezustand an allen Fronten gefordert ist.

Legende: Kariem Hussein Gibt im «sportpanorma» Einblick in seine Gedankenwelt. Keystone

Beide sind sie am Sonntag Gäste im «sportpanorama», wo sie von Moderator Paddy Kälin empfangen und befragt werden. Die Diskussion im Studio dreht sich um die jüngsten Entscheidungen und Entwicklungen auf sportlicher Ebene in der Corona-Krise.

Weiter durchleuchtet die Sendung vom Sonntagabend zwei Themen:

Die Geldsorgen bei Randsportarten

Die virtuelle Interpretation des Laufsports als Alternative

Sorgen einerseits – Chancen andererseits

In Zeiten von Corona kämpfen viele Sparten-Disziplinen mit Finanzproblemen. Die Sponsoren können oder wollen sich nicht mehr im gewohnten Ausmass engagieren. Die Folgen: Verbände, Klubs und Sportler müssen ihre Leistungen herunterfahren und ihre Ziele nach unten korrigieren.

Eine Option im Dilemma sind virtuelle Laufevents. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mussten allein in der Schweiz über 100 Volksläufe abgesagt werden. Was also tun als Hobbyläuferin oder Hobbyläufer? Ganz einfach: Virtuelle Rennen bestreiten – auf den Originaldistanzen der abgesagten Veranstaltungen. Möglich macht dies eine neue App – entwickelt von ehemaligen Spitzenläufern wie Marathon-Europameister Viktor Röthlin.