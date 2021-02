In Cortina wird am Sonntag der Abfahrts-Weltmeister gekürt. Beat Feuz geht als Favorit in dieses Rennen. Schlägt der Schangnauer auch im WM-Rennen zu? Alles zum WM-Highlight am Sonntag um 19:00 Uhr im «sportpanorama» auf SRF zwei.

Die weiteren Schwerpunkte in der Sendung:

Solidarität statt Profistatus

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie steht der Schwingsport still – und das bleibt vorläufig auch so. Der Schwingverband hat sich gegen eine exklusive und stufenweise Öffnung für die Spitzenschwinger entschieden. Warum ist für den Nationalsport die Solidarität wichtiger als ein Sonderstatus für die Besten?

Steingrubers Ansporn

Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio vor einem Jahr hat Kunstturnerin Giulia Steingruber bereits mit Rücktrittsgedanken gespielt. Nun aber ist die Motivation zurück. Steingruber feilt an neuen Elementen und ist überzeugt, dass sie an der Heim-EM und in Tokio ganz vorne mitturnen kann.