Am Freitag startet die Eishockey-WM. SRF zeigt alle Schweizer WM-Partien, die K.o.-Phase sowie neu zusätzliche Top-Spiele der Vorrunde live. Neu im Programm ist zudem das «WM-Magazin» mit allen Spielen und allen Toren des Tages sowie den Analysen der SRF-Experten.

Live-Eishockey an 13 Tagen

Legende: Die Schweiz greift am Samstag ins Turniergeschehen ein Die Nati trifft zum Auftakt auf Tschechien. Keystone

Schweizer Radio und Fernsehen berichtet vom 22. Mai bis 6. Juni in TV und Radio sowie auf den Onlineplattformen umfassend über die Eishockey-WM 2021 im lettischen Riga. Auf SRF zwei sind alle Schweizer WM-Partien, die K.o.-Phase sowie neu jeweils ab 19:00 Uhr zusätzliche Top-Spiele der Vorrunde live zu sehen. Damit kommen die Schweizer Eishockeyfans an 13 der 15 WM-Tage in den Genuss von Livehockey.

«WM-Magazin» mit allen Highlights und Analysen

Neu im Programm ist zudem das «WM-Magazin». Um 21:50 Uhr, direkt im Anschluss an das Abendspiel, bietet das Magazin auf SRF zwei den Rundumservice zur Eishockey-WM mit allen Spielen und allen Toren des Tages. Die SRF-Eishockeyexperten sorgen für eine vertiefte Analyse des sportlichen Geschehens. Dazu im Fokus: die Schweizer Nationalmannschaft und ihre WM-Gegner sowie WM-Gastgeberland Lettland.

Schweizer Spiele mit Jann Billeter und Mario Rottaris

Im SRF-Studio in Zürich führen Daniela Milanese und Lukas Studer abwechselnd durch das WM-Programm – gemeinsam mit den SRF-Experten Christian Weber, Marc Reichert und Martin Plüss.

Jann Billeter und SRF-Experte Mario Rottaris kommentieren die Schweizer Spiele sowie die Partien der K.o.-Phase. Claude Jaggi steht ebenfalls als Kommentator im Einsatz. Wegen der Corona-Pandemie begleiten die Kommentatoren die WM-Spiele aus der Off-Kabine in Zürich.

Legende: Kommentieren die Schweizer Spiele Jann Billeter (rechts) und SRF-Experte Mario Rottaris. SRF/Oscar Alessio

Eishockey-WM im Radio und auf den Onlineplattformen

Auf Radio SRF 3 sind die Hörerinnen und Hörer bei sämtlichen Schweizer WM-Spielen live dabei. Die Sportreporter Christoph Sterchi und Reto Wiedmer berichten in regelmässigen Liveschaltungen über das Geschehen auf dem Eis, liefern Analysen und Stimmen.

Täglich sind zudem Geschichten zur Eishockey-WM im Programm. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App können die Userinnen und User alle SRF-Livespiele im Stream mit Ticker verfolgen. Zudem runden News und Resultate sowie Reaktionen und Einschätzungen das SRF-Onlineangebot zur Weltmeisterschaft in Riga ab.