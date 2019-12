In eigener Sache

Mehr aus dieser Rubrik

Legende: Neuer Handball-Experte bei SRF Manuel Liniger. Oscar Alessio

Am Freitag, 10. Januar, starten die Schweizer Handballer in die Europameisterschaft 2020. SRF zeigt das EM-Startspiel der Schweiz gegen Schweden ab 20:20 Uhr als Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App.

Neu kommt an der Seite von Kommentator Stephan Liniger der ehemalige Nationalspieler Manuel Liniger als SRF-Experte zum Einsatz.

214 Länderspiele in 20 Profijahren

Manuel Liniger zählt zu den einflussreichsten Schweizer Nationalspielern. In 20 Profijahren absolvierte er 214 Partien für die Schweiz, erzielte 902 Länderspieltore und nahm an drei Europameisterschaften teil. Auf Klubebene feierte der Winterthurer sieben Meistertitel – vier Mal mit den Kadetten Schaffhausen und drei Mal mit seinem Heimatverein Pfadi Winterthur.

Auch nach meinem Rücktritt aus dem Profisport ist Handball noch immer meine grosse Leidenschaft.

2005 wechselte der heute 38-Jährige erstmals in die deutsche Handball-Bundesliga zum Wilhelmshavener HV, ab 2010 folgten zwei weitere Bundesligastationen beim TBV Lemgo sowie bei HBW Balingen-Weilstetten. Im Mai 2018 beendete er seine Spielerkarriere.

Zu seiner neuen Aufgabe als SRF-Experte sagt Manuel Liniger: «Auch nach meinem Rücktritt aus dem Profisport ist Handball noch immer meine grosse Leidenschaft. Ich freue mich sehr darauf, den Zuschauerinnen und Zuschauern meine Erfahrung und meine Begeisterung für diese grossartige Sportart als SRF-Experte weitergeben zu dürfen.»

Alle Schweizer EM-Spiele live bei SRF

SRF begleitet die Schweizer Handballer durch die Europameisterschaft in Schweden, Österreich und Dänemark. Nach dem EM-Startspiel gegen Schweden, das SRF auf den Onlineplattformen zeigt, sind die folgenden Schweizer Vorrundenspiele gegen Polen (12. Januar, 15.45 Uhr) und Slowenien (14. Januar, 18.00 Uhr) live im TV auf SRF zwei zu sehen.

Qualifiziert sich die Schweiz für die Hauptrunde, überträgt SRF alle weiteren Schweizer EM-Spiele ebenfalls entweder live im Fernsehen oder als Livestream auf den Onlineplattformen. Der EM-Final ist in jedem Fall als Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App im Programm.