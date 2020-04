Mit einem 3:3 furios in die Zwischenrunde: Am Mittwoch zeigen wir die legendäre Champions-League-Partie Basel - Liverpool aus dem Jahr 2002 re-live.

Legende: Grenzenloser Jubel in rot-blau Christian Gimenez, Julio Hernan Rossi und Ivan Ergic feiern mit dem FC Basel das Weiterkommen. Keystone

Gönnen Sie sich nochmals einen mitreissenden Fussball-Match, der hierzulande längst nicht nur die Fans des FC Basel verzückt hat. An einem kalten November-Abend im Jahr 2002 empfing Rot-Blau im St. Jakob-Park den ruhmreichen FC Liverpool.

Der damalige FCB-Trainer Christian Gross stellte das letzte Vorrundenspiel – der notabene ersten Champions-League-Kampagne seines Klubs – unter das Motto: «A night to remember!».

Die Magie war spürbar

Dieses Versprechen lösten auf dem Feld Pascal Zuberbühler, Julio Hernan Rossi, das Brüderpaar Murat sowie Hakan Yakin, Christian Gimenez, Mario Cantaluppi, Ivan Ergic und einige mehr auf verblüffende Art und Weise ein. Schon nach 29 Minuten lagen die Basler mit 3:0 in Führung.

Am Ende ist ein bemerkenswertes 3:3-Remis aus diesem fulminanten Start geworden und die Qualifikation für die damalige Zwischenrunde auf Kosten der Engländer. Wir zeigen Ihnen am Mittwoch ab 20:10 Uhr auf SRF zwei dieses magische Fussballspiel nochmals in voller Länge.

Gleich im Anschluss gehts mit ähnlichen Emotionen weiter: Wir haben noch eine Kurzversion des letzten CL-Gruppenspiels aus der Saison 2011/12 zwischen dem FC Basel und Manchester United im Programm. Es war dies eine weitere Sternstunde für den Schweizer Fussball.