Legende: Jann Billeter Nimmt im Alter von 49 Jahren eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb von SRF an. SRF

Jann Billeter arbeitet seit August 1997 für Schweizer Radio und Fernsehen. Aktuell steht er als Kommentator für die Livespiele der Eishockey-WM in Riga im Einsatz.

Dem breiten Publikum bekannt wurde der 49-jährige Sportjournalist unter anderem als Moderator von «sportpanorama» und zahlreichen Grossveranstaltungen sowie als Kommentator – insbesondere im Eishockey, Ski alpin und Tennis. Nun hat er sich entschieden, eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb von SRF anzunehmen.

«Durfte nahezu alles erleben, was man sich als Sportjournalist erträumt»

Nach den Olympischen Sommerspielen in Tokio, die er ab dem 23. Juli 2021 als Anchor für SRF präsentiert, wechselt Jann Billeter zu MySports. Beim Sportsender wird der frühere Eishockeyspieler des HC Davos als Eishockeymoderator und -kommentator tätig sein.

In Zukunft heisst es für mich: 100 Prozent Eishockey. Darauf freue ich mich sehr.

Zu seinem Wechsel sagt er: «Während der vergangenen 24 Jahre durfte ich nahezu alles erleben, was man sich als Sportjournalist erträumt. Dafür verspüre ich grosse Dankbarkeit. Ich danke SRF Sport für all die guten Jahre, die tollen Projekte und die hervorragende Teamarbeit mit aussergewöhnlichen Kolleginnen und Kollegen vor und hinter den Kulissen. Es war mir eine grosse Freude, dem SRF-Publikum den Sport in all seinen Facetten näherzubringen. Und obwohl ich die vergangenen 24 Jahre als grosses Geschenk empfinde, ist der Zeitpunkt für mich gekommen, mich noch einmal neu auf meine grosse Leidenschaft zu fokussieren. In Zukunft heisst es für mich: 100 Prozent Eishockey. Darauf freue ich mich sehr.»

Legende: Im September 2013 Jann Billeter interviewt Mathias Seger, den dazumal Most Popular Player. Keystone

Susan Schwaller, Chefredaktorin von SRF Sport, bedauert den bevorstehenden Abschied des langjährigen TV-Aushängeschilds: «Mit seiner gewinnenden Art hat Jann Billeter unser TV-Programm zu einer Reihe von Sportarten und Grossevents wie etwa den Olympischen Spielen während 24 Jahren massgeblich mitgeprägt. In besonderer Erinnerung bleiben seine Auftritte als Moderator von ‹sportpanorama› und seine journalistische Arbeit im Rahmen unserer Eishockeyberichterstattung. Dass Jann sich in Zukunft voll und ganz dem Eishockey widmen kann, freut mich für ihn persönlich. Gleichzeitig ist sein Weggang für SRF Sport ein grosser Verlust. Ich danke ihm für seine hervorragende Arbeit und wünsche ihm im Namen aller Kolleginnen sowie Kollegen der SRF-Sportabteilung für die Zukunft und seine neue Herausforderung alles Gute.»

24-jährige Karriere bei Schweizer Radio und Fernsehen

Seine journalistische Karriere startete Billeter Mitte der 1990er-Jahre beim Winterthurer Privatsender Radio Eulach (heute: Radio Top). 1997 erfolgte der Wechsel in die Sportredaktion des damaligen SF DRS. In den folgenden Jahren entwickelte er sich als Teil des SRF-Eishockey-Teams vom Beitragsmacher und Interviewer hin zum Kommentator und Moderator – und begleitete die nationale Meisterschaft, den Spengler Cup sowie die Weltmeisterschaften hautnah. Bei insgesamt 20 Eishockey-Weltmeisterschaften berichtete der gebürtige Davoser vom Ort des Geschehens.

Legende: Über 11 Jahre ist es her Jann Billeter posiert im Vorfeld der Ski-WM im House of Switzerland in Whistler. SRF

Zu seinem ersten Einsatz als Kommentator kam er 1998 beim ATP-Tennisturnier in Gstaad, 2003 kommentierte er in Wimbledon Roger Federers ersten Grand-Slam-Titel live für das SRF-Publikum. Im Ski alpin wirkte er von 2003 bis 2013 als Moderator bei Weltcupevents und Weltmeisterschaften. Zudem kommentierte er in den Jahren 2014 bis 2018 alpine Skirennen der Frauen.

Die Olympischen Spiele begleitete Jann Billeter seit den Sommerspielen 2000 in Sydney als Kommentator, Interviewer oder Moderator. Bei sämtlichen Europa- und Weltmeisterschaften in der Leichtathletik war er seit den Titelkämpfen 2014 in Zürich als Präsentator und Interviewer am TV zu sehen. Von 2007 bis 2010 moderierte er – neben seinen Aufgaben bei SRF Sport – das Wissensmagazin «Einstein». Darüber hinaus blickte Jann Billeter am Eröffnungstag der Fussball-EM 2008 gemeinsam mit Mona Vetsch in einer 17-stündigen «SF Spezial»-Livesendung für das TV-Publikum hinter die Kulissen des Grossevents in der Schweiz.