Olympia 2020 in Tokio: SRF erreichte Millionenpublikum

In eigener Sache

Legende: Unterhielt das Publikum aus Zürich SRF-Moderator Paddy Kälin. SRF

Vom 23. Juli bis 8. August fanden die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio statt. SRF berichtete in TV, Radio sowie auf den Onlineplattformen Tag und Nacht über den Grossevent – und versammelte ein Millionenpublikum vor den Empfangsgeräten.

380 TV-Stunden für 3,1 Millionen Zuschauende

Auf SRF zwei und SRF info sendete Schweizer Radio und Fernsehen insgesamt 380 Stunden zu den Olympischen Spielen und erreichte damit 3,1 Millionen Personen (Nettoreichweite). Dieser Wert entspricht knapp 60 Prozent der Deutschschweizer Bevölkerung ab drei Jahren mit Zugang zu einem Fernsehgerät (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Auf das grösste Publikumsinteresse stiessen die Finals vom Samstagnachmittag, 31. Juli, im Tennis-Einzel und über 100 Meter Sprint mit Schweizer Beteiligung: In der Spitze sahen 487'000 Zuschauende auf SRF zwei, wie Belinda Bencic die Goldmedaille im Tennis holte. Im Durchschnitt über die gesamte Finalübertragung waren 323'000 Personen aus der Deutschschweiz zugeschaltet, was einem Marktanteil von 60,9 Prozent entspricht. Sehr gross war auch das Interesse an der 100m-Entscheidung der Frauen. 386'000 Personen (Marktanteil: 71,4 Prozent) verfolgten den Sprintfinal mit Ajla Del Ponte und Mujinga Kambundji auf SRF zwei (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Publikumsmagnet «Tokyo konpakuto»

In «Tokyo konpakuto» präsentierten Sibylle Eberle und Paddy Kälin die Höhepunkte der olympischen Wettkämpfe sowie Hintergründe zum Event, den Teilnehmenden und der Gastgeberstadt Tokio. Das TV-Publikum schaltete täglich in grosser Zahl ein: Im Durchschnitt über alle Ausgaben erreichte die Sendung ab 20.05 Uhr auf SRF zwei 164’000 Zuschauende aus der Deutschschweiz, was einem Marktanteil von 13,4 Prozent entspricht (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Die meistgesehene «Tokyo konpakuto»-Ausgabe war die Sendung vom Dienstag, 27. Juli. Am Abend des historischen Schweizer Dreifachsiegs von Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand im Cross-Country waren durchschnittlich 236'000 Personen zugschaltet. Dieser Wert entspricht einem Marktanteil von 19,4 Prozent (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

SRF-Onlineplattformen mit 17 Millionen Visits

Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App konnten sich die Schweizer Sportfans jederzeit und überall ihr ganz persönliches Olympia-Programm zusammenstellen. Neun Livestreams zeigten das TV-Programm von SRF, RTS und RSI sowie zusätzliche Wettkämpfe. Im Verlauf der 17 Olympia-Tage erzielten die neun Livestreams auf den SRF-Onlineplattformen 10 Millionen Starts.

Insgesamt erreichten die SRF-Sportangebote mit Olympia-Livestreams sowie News, Hintergründen und Resultatübersichten 17 Millionen Visits. Der zugriffsstärkste Tag war der 31. Juli. Die Schweizer Medaillenerfolge von Belinda Bencic (Tennis), Nina Christen (Schiessen) und Noè Ponti (Schwimmen) sowie die historischen Ränge 5 und 6 von Ajla Del Ponte und Mujinga Kambundji im 100m-Sprintfinal sorgten am mittleren Samstag für 1,5 Millionen Visits auf den SRF-Sportinhalten.