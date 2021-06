Der 31-jährige Sportjournalist Reto Wiedmer kommentiert neu Schwingübertragungen im TV und auf den SRF-Onlineplattformen. Zu seiner Premiere kommt der Emmentaler am Samstag, 26. Juni 2021, beim Stoos-Schwinget.

Premiere am Stoos-Schwinget

Legende: Berichtet neu über Schwingen Reto Wiedmer. SRF

SRF berichtet auch in der Schwingsaison 2021 live von allen Teilverbands- und Bergkranzfesten – sofern diese trotz Corona-Pandemie durchgeführt werden können. Neu kommt Reto Wiedmer als Kommentator zum Einsatz. Seine Premiere hat er am Samstag, 26. Juni, bei der ersten SRF-Liveübertragung der Saison. Schweizer Radio und Fernsehen zeigt den Stoos-Schwinget ab 08:20 Uhr ganztags im Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Das Anschwingen (08:30 Uhr, SRF zwei) und der Schlussgang (17:15 Uhr, SRF info) sind auch im TV zu sehen.

«Freue mich, ein Stück Schweizer Kulturgut zu kommentieren»

Seine journalistische Laufbahn startete Reto Wiedmer 2009 als Redaktor beim Bieler Privatradio Canal 3. 2010 wechselte der Emmentaler in seine Heimat zum Regionalradio neo1, wo er als Sportverantwortlicher und später als Redaktionsleiter tätig war. Parallel absolvierte er die zweijährige Diplomausbildung zum Journalisten am MAZ in Luzern. Seit 2016 arbeitet der 31-Jährige als Radiojournalist für SRF Sport und ist regelmässig als Livereporter im Radio zu hören.

Schwingsport bis 2028 bei der SRG Box aufklappen Box zuklappen Die SRG und der Eidgenössische Schwingerverband (ESV) haben ihre Vertragspartnerschaft um weitere sechs Jahre verlängert. Somit können SRF und die weiteren SRG-Sender mindestens bis 2028 umfassend und live über die Eidgenössischen Schwing- und Älplerfeste (ESAF 2025 und 2028), den Unspunnen- und Kilchberger-Schwinget sowie alle Teilverbands- und Bergkranzfeste berichten.

Zu seiner neuen Funktion als Schwingkommentator, die er zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben bei SRF Sport übernimmt, sagt Reto Wiedmer: «Das Schwingen vereint urchige Tradition mit modernem Spitzensport. Diese Kombination fasziniert mich von klein auf. Ich freue mich darum sehr darauf, in Zukunft bereits vor dem Anschwingen den Geruch des Sägemehls einzuatmen – um dann für die Sportfans ein Stück Schweizer Kulturgut zu kommentieren.»

Stefan Hofmänner und bewährte SRF-Experten weiterhin im Schwingteam

Im Schwingteam von SRF Sport folgt Reto Wiedmer auf Marcel Melcher. Dieser steht aktuell bei der Fussball-Europameisterschaft als Radiojournalist für SRF Sport im Einsatz und kommentiert unter anderem die Schweizer Spiele live. In Zukunft wird sich Marcel Melcher auf seine Aufgaben als Radiojournalist konzentrieren. Unverändert zum SRF-Kommentatorenteam im Schwingen gehören Stefan Hofmänner sowie die SRF-Experten Adrian Käser, Jörg Abderhalden und Matthias Sempach.