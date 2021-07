Nach heroischem Kampf fand der Schweizer Traum im Viertelfinal der EURO 2020 sein dramatisches Ende. Das Publikum an den TV-Bildschirmen der Deutschschweizer Privathaushalte litt bis zur letzten Sekunde in sehr grosser Zahl mit: Den entscheidenden Penalty zum 3:1-Endstand für Spanien verfolgten 1,803 Millionen Zuschauende aus der Deutschschweiz live auf SRF zwei (Spitzenwert).

Im Durchschnitt über die komplette Viertelfinalpartie waren am frühen Freitagabend ab 18.00 Uhr 1,446 Millionen Personen aus der Deutschschweiz auf SRF zwei zugeschaltet. Dieser Durchschnittswert entspricht einem Marktanteil von 76,2 Prozent (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Auf den SRF-Onlineplattformen und den Social-Media-Kanälen von SRF Sport war das Interesse ebenfalls enorm. So erzielte der Schweizer Viertelfinal auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App insgesamt 775’000 Livestream-Starts sowie 173'000 Aufrufe auf dem YouTube-Kanal von SRF Sport.

Rückkehr der Nati live bei SRF

SRF begleitet die Schweizer Nationalmannschaft bei ihrer Rückkehr vom historischen Viertelfinal in St. Petersburg und sendet am Samstag, 3. Juli 2021, vom Flughafen in Zürich – ab 13.00 Uhr live auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App sowie um 17.15 Uhr in der TV-Spezialsendung «Schweizer Nati – der Empfang» auf SRF zwei.