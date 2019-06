Legende: Kommentiert das WM-Eröffnungsspiel Manuel Köng. SRF/Ueli Christoffel

Vom 7. Juni bis 7. Juli kämpfen bei der Fifa-Frauen-Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich 24 Nationalteams um den WM-Titel. Nicht dabei sind die Schweizerinnen. Sie verpassten die Qualifikation für die WM-Endrunde in der Barrage gegen die Europameisterinnen aus den Niederlanden.

SRF überträgt 25 Livespiele

Dennoch berichtet Schweizer Radio und Fernsehen in grossem Umfang über die Fifa-Frauen-WM. Das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und der Final sind live auf SRF zwei im Programm. Zusätzlich überträgt SRF 9 ausgewählte Gruppenspiele sowie alle Achtel- und Viertelfinals im unkommentierten Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Insgesamt sind 25 Livespiele geplant.

«Für uns steht ausser Frage, dass wir live über die WM berichten, obwohl die Schweizerinnen nicht dabei sind. Angesichts der Breite unseres Sportangebots sind wir froh, mit srf.ch/sport und der SRF Sport App über zwei digitale Plattformen zu verfügen, über die wir den Schweizer Fussballfans eine Vielzahl der WM-Spiele live präsentieren können», sagt Susan Schwaller, Chefredaktorin von SRF Sport.

Weitere Livespiele via EBU-Plattform

Neben SRF zeigen auch Radio Télévision Suisse (RTS) – auf RTS Deux sowie auf rts.ch/sport, Link öffnet in einem neuen Fenster und in der RTS Sport App – sowie Radiotelevisione Svizzera (RSI) – auf RSI LA 2 sowie auf rsi.ch/sport, Link öffnet in einem neuen Fenster und in der RSI Sport App – Livespiele der FIFA Frauen-WM. Jene WM-Spiele, die SRF, RTS und RSI nicht live übertragen, macht die European Broadcasting Union (EBU) für die Schweizer Fussballfans via die Onlineplattform https://football.eurovisionsports.tv/, Link öffnet in einem neuen Fenster zugänglich.

Vor dem WM-Eröffnungsspiel, das am 7. Juni ab 20:40 Uhr live auf SRF zwei zu sehen ist, strahlt SRF zudem eine Wiederholung der Hintergrundsendung «sportpanorama plus» mit Lara Dickenmann aus.

Im Film erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer den Captain des Schweizer Frauennationalteams im Verlauf der WM-Qualifikation – bei Kaderzusammenzügen und zu Hause. Auch die persönliche Seite der Fussballerin kommt zur Sprache. Eine Seite, die bis zu diesem Film verborgen blieb.