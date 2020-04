Der Ball ruht. Doch Corona zum Trotz gehen Sie bei uns in Sachen Fussball nicht leer aus. Am Sonntag im Programm: Das entscheidende Spiel YB - Basel aus dem Frühling 2010.

YB vs. Basel – erleben Sie die Finalissima von 2010 nochmals

Legende: Nochmals hautnah dabei sein YB-Verteidiger François Affolter duelliert sich in der Luft mit Basel-Spieler Jacques Zoua. Keystone

Die «Legendären Super-League-Momente» von SRF gehen am Sonntag in die zweite Runde. Um die fussballlose Zeit während der Corona-Krise zumindest etwas zu verkürzen, öffnen wir das Archiv und zeigen Klassiker.

Nahezu 10 Jahre ist es her, als es am 16. Mai 2010 im Berner Stade de Suisse endlich mal wieder hiess: Bühne frei zu einer prickelnden Finalissima. Die involvierten Teams: Der Gastgeber YB, der im Verlauf der Saison zeitweise 13 Punkte Vorsprung auf den Rivalen vom Rheinknie herausgespielt hatte, und der FC Basel.

Finks Zeilen ans Team: Wir haben das Zeitdokument

Mittlerweile punktgleich (je 77 Zähler; Basel mit der besseren Tordifferenz) gehen die beiden Mannschaften an diesem Frühlings-Sonntag ins alles entscheidende Meisterrennen, in der auch der Nachfolger des FCZ gesucht wird. Ab 16:00 Uhr zeigen wir Ihnen den Match nochmals in voller Länge. Beni Huggel und François Affolter, damalige Direktbeteiligte, werden live zugeschaltet und von ihren Erinnerungen berichten.

Im Vorprogramm spielt zudem ein Brief eine Rolle, der vom damaligen FCB-Trainer Thorsten Fink verfasst wurde. Lassen Sie sich überraschen und tauchen Sie nochmals ein in 90 Minuten voller Emotionen.