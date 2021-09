Die Berner Sprinterin ist am Sonntag zu Gast bei Sascha Ruefer im «sportpanorama».

Legende: Hat eine erfolgreiche Saison hinter sich Mujinga Kambundji. Freshfocus

Gleich 3-mal sprintete Mujinga Kambundji an den Olympischen Spielen in Tokio in einen Finallauf. Zum Saisonende spricht sie über ihre Erfolge, ihre Fortschritte und die Konkurrenz im eigenen Land. Im «sportpanorama» mit Sascha Ruefer.

Die weiteren Themen in der Sendung:

Zertifikatspflicht

Mit den neusten Corona-Bestimmungen und der erweiterten Zertifikatspflicht herrscht auch in der Sportwelt Klarheit. Sie stellen aber im Breitensport diverse Verbände vor Herausforderungen, die nur schwer zu meistern sind.

NHL-Rückkehrer

Gleich 5 Schweizer Hockey-Spieler mit NHL-Vergangenheit sind auf diese Saison in die National League zurückgekehrt. Was bedeutet das für die Schweizer Liga, die Nationalmannschaft und die Karrieren der Spieler?

YB-Emotionen

Am Dienstag haben die Berner Young Boys gegen Manchester United eine Sternstunde erlebt. Seit 2003 hautnah am Spielfeldrand mit dabei: Klubfotograf Thomas Hodel. Sein Fotoalbum: eine emotionale Zeitreise.