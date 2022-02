Skirennfahrerin Corinne Suter ist zu Gast in «Sportpanorama» bei Rainer Maria Salzgeber. Weitere Themen: Russland-Invasion und Sport, die Diskussion über eine Altersgrenze an Olympia, Para-Snowboarderin Romy Tschopp und Unihockey-Goalie Pascal Meier.

Legende: Corinne Suter Die Karriere der Speed-Spezialistin ist eine andauernde Erfolgsgeschichte. Im «Sportpanorama» erzählt die Olympiasiegerin davon. Keystone

Skirennfahrerin Corinne Suter ist am Sonntag zu Gast in «Sportpanorama». Die frischgebackene Olympiasiegerin in der Königsdisziplin steht Rainer Maria Salzgeber Rede und Antwort. Zu sehen ist dies und andere aktuelle Geschichten in der Sportwelt ab 18 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Die weiteren Themen:

Russland, der Krieg und der Sport: Die russische Invasion in der Ukraine löst undenkbares menschliches Leid aus. Der Einfluss des Kriegs macht auch vor der Sportwelt nicht halt. Absagen, Rückzüge und politische Botschaften von Sportstars sind die Folge.

