Der Fussballtrainer ist 25 Jahre nach dem Gewinn seines 1. Meistertitels mit GC bei Sascha Ruefer in «sportpanorama» zu Gast.

1995 durfte Christian Gross mit GC seine erste Meister-Trophäe als Trainer in der höchsten Schweizer Spielklasse in die Höhe stemmen. Vom FC Wil gekommen, führte er die «Hoppers» in seinem 2. Jahr bereits zur Meisterschaft.

Programm-Hinweis Verfolgen Sie das «sportpanorama» am Sonntag ab 18:30 Uhr auf SRF zwei und hier im Livestream.

Anlässlich des 25-Jahre-Jubiläums seines ersten Titels stattet Gross nun dem «sportpanorama» am Sonntag einen Besuch ab. Ausserdem:

Der Neustart – Die Corona-Zwangspause im Breitensport endet

Am Montag, 11. Mai 2020, wird das Verbot für Breiten- und Individualsport zumindest teilweise wieder aufgehoben. Dennoch bleiben viele Fragen offen. Was erwartet einen beispielsweise in Fitnessstudios, Tennisklubs oder Kletterhallen?

Die Rundumschau – So steht es weltweit um den Sport

Nicht nur in der Schweiz werden dieser Tage wegweisende Entscheidungen zum Thema Sport in der Corona-Krise getroffen. Wie steht es um den Sport in Europa, Amerika oder Asien? «sportpanorama» wagt einen Blick rund um den Globus und befragt SRF-Korrespondenten und ausländische Expertinnen zum Thema.