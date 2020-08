Legende: Führt am Sonntag durch das «sportpanorama» Jann Billeter. SRF

Rund 2 Wochen ist es her, seit Jason Joseph beim Meeting Citius Champs in Bern seinen eigenen Schweizer Rekord über 110 m Hürden auf 13,34 Sekunden herunterschrauben konnte.

Mit seinen 21 Jahren gehört Joseph zu den grossen Zukunftshoffnungen in der Schweizer Leichtathletik. Am Sonntag ist der Basler Gast von Jann Billeter im «sportpanorama».

Neben dem Studiogespräch bilden folgende Themen die weiteren Schwerpunkte der Sendung:

Hoffen auf Grossveranstaltungen

In gut einem Monat startet die neue Saison in den höchsten Schweizer Eishockey-Ligen. Doch unter welchen Umständen? Wenn Grossveranstaltungen im Herbst immer noch verboten sind, sehen sich viele Eishockey-Klubs in ihrer Existenz bedroht.

Besuch bei Noé Roth im Sommertraining

Der Aerials-Athlet tüftelt im Sommertraining an einem neuen Sprung. «sportpanorama» hat den Schweizer Überflieger Noé Roth besucht. Was sind die Herausforderungen beim Erlernen eines neuen Sprungs?