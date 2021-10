Zurück von der Olympia-Hauptprobe in Peking: Paddy Kälin begrüsst am Sonntag im «sportpanorama» die beiden Bob-Piloten Melanie Hasler und Michael Vogt.

Legende: Schweizer Hoffnungsträgerin für Olympia im Eiskanal Monobob-Fahrerin Melanie Hasler (23). Keystone

Noch knapp 100 Tage bis zu den Winterspielen in der chinesischen Metropole Peking. Vom 4. bis 20. Februar figuriert schon wieder Olympia im globalen Sportkalender.

Die beiden jungen Schweizer Bob-Piloten Melanie Hasler und Michael Vogt (je 23 Jahre) durften kürzlich im Hinblick auf den Grossanlass schon einmal in die «Schnupperlehre». Sie weilten vor Ort in China für ein 3-wöchiges Trainingslager, machten sich mit der Bahn in Yanjing vertraut und bestritten auch einen Test-Wettkampf.

05:25 Video Einblick in die abgeschottete chinesische Sportwelt Aus 10 vor 10 vom 26.10.2021. abspielen

Der Aufenthalt war mit einem grossen organisatorischen Aufwand, strikten Regeln infolge Corona und entsprechend viel Flexibilität verbunden. Die Delegation verwies auf ein einziges grosses Abenteuer.

Am Sonntag im «sportpanorama» berichten die beiden Athleten über ihre Erfahrungen. Und sie fiebern ihrer olympischen Feuertaufe entgegen – Hasler träumt als ehemalige Volleyballerin von einer Teilnahme bei der Premiere im Monobob.

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «sportpanorama» am Sonntag ab 18:00 Uhr auf SRF zwei oder via Webseite srf.ch/sport und in der Sport App im Livestream.

Nebst Aktualität sind dies die Schwerpunkte in der Sendung vom Sonntag:

Seitenwagen-Weltmeisterschaft: Schweizer Duo jagt den WM-Titel

Unvergessen sind die zahlreichen Erfolge des Duos Rolf Biland und Kurt Waltisberg. Mit Markus Schlosser und Marcel Fries kann am Sonntag erstmals seit 27 Jahren wieder ein Schweizer Gespann Weltmeister werden. Wir sind beim Showdown im portugiesischen Estoril live dabei.

Pferdesport: Fragen über Fragen

Seit den Vorkommnissen an den Olympischen Sommerspielen in Tokio steht der Pferdesport einmal mehr in der Kritik. Was wird und wurde zum Wohl der Tiere in letzter Zeit unternommen? Ist Leistungssport mit Pferden überhaupt noch zeit- und tiergerecht?

Kunstturnen: Das Ausrufezeichen von Mboyo

Mit einem 12. Rang im Mehrkampfinal an den Kunstturn-Weltmeisterschaften im japanischen Kitakyushu überraschte Henji Mboyo unlängst. Schon als Junior galt er als grosses Talent, nun ist ihm nach gesundheitlichen Problemen der internationale Durchbruch gelungen. Wir zeigen ein Porträt über den 22-jährigen Zürcher mit kongolesischen Wurzeln.