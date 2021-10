Rainer Maria Salzgeber empfängt am Sonntag im «sportpanorama» Skirennfahrer Marco Odermatt – nur wenige Stunden nach dessen Saisonstart in Sölden.

Legende: Wieder im Scheinwerferlicht Marco Odermatt gibt vor dem Saisonstart Auskunft. Keystone

Marco Odermatt muss am Sonntag Gas geben. Zunächst beim Saisonprolog am Rettenbachgletscher. Um 10 Uhr (live bei SRF zwei) startet der 1. Lauf des Riesenslaloms.

Für den 24-jährigen Nidwaldner wird es bereits die 6. Weltcup-Saison sein, die er in Angriff nimmt. Letzten Winter hat Odermatt gleich zum Auftakt mit einem 2. Platz im Sölden-«Riesen» verblüfft.

03:46 Video Auch im Wasser auf dem Brett: Odermatts spezielles Sommertraining Aus Sport-Clip vom 16.08.2021. abspielen

Odermatt bricht schnell nach Zürich auf

Nach dem Rennen wird der 6-fache Junioren-Weltmeister im rund 300 km entfernten SRF-Studio in Zürich als Gast im «sportpanorama» erwartet. Dabei erzählt er über seine ersten Renn-Erfahrungen in der Saison 2021/22 und über den Höhepunkt, den Olympischen Winterspielen in Peking im kommenden Februar.

