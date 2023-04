Inka Grings spricht am Sonntag im SRF-Studio mit Rainer Maria Salzgeber über ihre ersten Monate als Cheftrainerin der Frauen-Nati.

Legende: Inka Grings Seit Anfang Jahr trägt sie die Verantwortung für das A-Nationalteam der Frauen. (KEYSTONE/Urs Flueeler)

Der Einstand an der Seitenlinie der SFV-Frauen-Auswahl hat noch immer keinen Sieg gebracht. Zunächst hatte Inka Grings die Fussballerinnen zu zwei Unentschieden gegen Polen geführt – immerhin resultierte bei der Reprise die Torpremiere.

Aus dem zweiten Zusammenzug unter der deutschen Trainerin gingen die Schweizerinnen bei Testspielen vor Heimpublikum kürzlich mit einem 0:0 gegen China und einem 1:2 gegen Island heraus. Wie beurteilt die neue Verantwortliche die ersten Monate?

Zu Gast im «Sportpanorama» wird Grings am Sonntagabend darauf Antworten liefern. Auch macht sie eine Auslegeordnung vor der WM im Sommer in Neuseeland und Australien. Noch weiter voraus richtet die Düsseldorferin ihren Blick auf das Jahr 2025: Dann beherbergt die Schweiz in 8 Stadien die Fussball-EM-Endrunde der Frauen.

02:35 Video Archiv: Die Women's EURO 2025 findet in der Schweiz statt Aus Sport-Clip vom 04.04.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 35 Sekunden.

