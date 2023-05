Fünf Tage vor der WM empfängt Fabienne Gyr am Sonntag SRF-Eishockey-Experte Philippe Furrer.

Legende: Stattet dem «Sportpanorama» einen Besuch ab Philippe Furrer. Keystone / Peter Schneider

Fünf Tage vor Beginn der Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga (LAT) und Tampere (FIN) blickt SRF-Experte Philippe Furrer auf das Turnier voraus. Die weiteren Themen, die neben der Aktualität behandelt werden, sind:

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag ab 18:00 Uhr auf SRF zwei oder mittels Stream in der Sport App.

Akira Schmid: Ein Emmentaler erobert die NHL

14 Jahre nach Martin Gerber erobert wieder ein Torhüter aus dem Emmental die nordamerikanische NHL: Akira Schmid macht in den Playoffs im Tor der News Jersey Devils Furore. «Sportpanorama» erzählt den Werdegang des jungen Langnauers.

Schurter gegen Flückiger: Wiedersehen der Mountainbike-Rivalen

Zehn Monate nach der unglücklichen Kollision in Lenzerheide GR stehen die Rivalen Nino Schurter und Mathias Flückiger beim Bike Cup in Chur GR erstmals wieder gemeinsam am Start eines Rennens. Auch das Frauen-Feld mit Olympiasiegerin Jolanda Neff und Weltcup-Gesamtsiegerin Alessandra Keller ist top besetzt.

Beachvolleyballerin Menia Bentele: Zurück ins zweite Glied

Die Schweizerin Menia Bentele durfte letztes Jahr als Heidrich-Ersatz an der Seite von Anouk Vergé-Dépré einspringen, jetzt steht sie wieder im zweiten Glied und kämpft wie viele in ihrem Sport mit finanziellen Sorgen.

Autorennfahrerin Tina Hausmann: Vom Simulator auf die Strecke

Die 16-jährige Küsnachterin Tina Hausmann träumt von einer grossen Karriere im Rennsport. Im Rennsimulator hat sie ihr Talent schon früh gezeigt, jetzt kämpft sie auf den Strecken in der italienischen Formel 4 gegen ebenso ambitionierte männliche Konkurrenz.