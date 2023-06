Legende: Kommt ins «Sportpanorama» Christian Stucki. KEYSTONE/Anthony Anex

In der von Paddy Kälin moderierten Sendung ist der kürzlich zurückgetretene Schwingerkönig Christian Stucki zu Gast. Neben der Aktualität werden folgende Themen behandelt:

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag ab 18:00 Uhr auf SRF zwei oder mittels Stream in der Sport App.

Unsichere Zukunft für den Mountainbike-Weltcup in Lenzerheide

Am vergangenen Wochenende gastierte der Mountainbike-Weltcup in Lenzerheide GR. Lokalheld Nino Schurter konnte ein weiteres Mal das Rennen für sich entscheiden. Der prestigeträchtige Sieg könnte der letzte grosse Erfolg gewesen sein. Nicht für Nino Schurter, sondern für den Veranstalter. Im nächsten Jahr fallen die Rennen zugunsten der WM-Hauptprobe in Crans-Montana VS aus und ein Blick in die weitere Zukunft zeigt, dass der Weltcup für längere Zeit nicht mehr in den Kanton Graubünden zurückkehren wird.

Mit Festsieg in den Schwing-Ruhestand

Beim Seeländischen Schwingfest in seiner Heimat Lyss hängte Christian Stucki vergangenes Wochenende die Zwilchhose an den Nagel. Standesgemäss verabschiedete sich der Schwingerkönig von 2019 mit einem Festsieg. Er ist neben Jörg Abderhalden der einzige, dem der «Schwinger-Grand-Slam» gelang – Siege beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest, Kilchberger- und Unspunnen-Schwinget. Im «Sportpanorama» blickt der Seeländer auf seine Karriere zurück.

Tour-de-Suisse-Direktor Olivier Senn zu Gast

Neben Stucki wird Olivier Senn, der Direktor der Tour de Suisse, zu Gast sein. Mit ihm wird auf eine tragische 86. Ausgabe der Schweizer Landesrundfahrt zurückgeblickt.