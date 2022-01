Skirennfahrer Carlo Janka ist am Sonntag zu Gast in «sportpanorama» bei Sascha Ruefer.

Legende: Kommt nach seinem Rücktritt ins «Sportpanorama» Carlo Janka. Keystone

Carlo Janka gab am Donnerstag seinen Rücktritt bekannt. Er bestreitet noch die beiden Abfahrten am Lauberhorn, dann ist Schluss. Am Sonntag in «sportpanorama» wird er noch einmal zurückblicken und seine Karriere Revue passieren lassen.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «sportpanorama» am Sonntag um 18 Uhr auf SRF zwei.

Weitere Themen: Trainerlegende Karl Frehsner, die Rückkehr von Grégory Hoffmann aus der NHL und die Aufregung um Novak Djokovic.

Der alte Mann und sein Berg

Die 82-jährige Trainerlegende Karl Frehsner betreut zum letzten Mal die Vorfahrer am Lauberhorn. Insgesamt war Frehsner fast ein halbes Jahrhundert in verschiedenen Funktionen am legendären Rennen im Berner Oberland tätig.

Die überraschende Rückkehr

Grégory Hoffmann bricht sein NHL-Abenteuer bei den Columbus Blue Jackets ab und spielt ab sofort wieder für den EV Zug. Was steckt dahinter und wie ist der vorzeitige Abgang einzuordnen?

Unruhe in Australien

Novak Djokovic sorgt in Melbourne für Turbulenzen. Sein Start an den Australien Open macht weltweit Schlagzeilen. Wie präsentiert sich die Lage am Vorabend des Turnierstarts?