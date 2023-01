Legende: Freut sich auf den Lauberhorn-Klassiker Aleksander Kilde wird wenige Tage zuvor im SRF-Studio in Zürich erwartet. Keystone/EPA/Andrea Solero

Der Riesenslalom von Adelboden am Samstag soll für Aleksander Kilde das Warm-up werden. In seiner wenig geliebten Disziplin, in der er in der laufenden Saison noch ohne zählbares Resultat dasteht, will sich der Speedspezialist einfahren für ein Feuerwerk in der Jungfrauregion.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag ab 18:00 Uhr auf SRF zwei oder mittels Stream in der Sport App.

Die folgenden Rennen am Lauberhorn mit einem Super-G und einer Abfahrt am Freitag/Samstag, 13./14. Januar, sind rot angestrichen im Kalender des 30-Jährigen. Der Super-G-Bronzegewinner der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking hat schon 4 Saisonsiege auf dem Konto und stand bei 8 Speed-Starts erst 2-mal nicht auf dem Podest. Zur prestigeträchtigen Abfahrt in Wengen tritt Kilde als einer von zwei Vorjahressiegern an. Tags darauf hatte er sich im vergangenen Januar bei der von Vincent Kriechmayr (AUT) gewonnenen Reprise «nur» auf Rang 7 klassiert.

03:32 Video Aus dem Archiv: Kilde verweist im Vorjahr in Wengen Odermatt und Feuz auf die Plätze Aus Sport-Clip vom 14.01.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 32 Sekunden.

Vor seiner nächsten Mission im Berner Oberland macht Kilde einen Abstecher nach Zürich. Am Sonntag wird er im «Sportpanorama» zu Gast sein.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

«Odi-Mania» in Adelboden

An die 2000 Fans aus der Innerschweiz pilgern für den Riesenslalom nach Adelboden. Die Euphorie um den Gesamtweltcupsieger beim Heimrennen ist riesig – aber auch eine logistische Herausforderung für die Organisatoren.

00:30 Video Gross und klein steht für ein Odermatt-Autogramm an Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Tour de Ski: Wie weiter?

Die Tour de Ski in mehreren Ländern hat sich im Langlauf-Weltcup längst etabliert. Nun aber droht dem Anlass das Ende. Welche Probleme stehen im Raum und was ist nötig, damit die Tour weiterbestehen kann?

Wechsel in die Fussball-Halle

Die Hallenfussball-Variante «Futsal» wird auch in der Schweiz immer beliebter. Insbesondere bei den Frauen sorgt gleich eine Reihe an ehemaligen Fussball-Nationalspielerinnen dafür, dass das Interesse stetig steigt.