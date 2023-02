Legende: Jasmine Flury Die Davoserin feierte 8 Tage vor ihrem Besuch im «Sportpanorama» ihren grössten Karriereerfolg. Keystone/Jean-Christophe Bott

Jasmine Flury landete an der Ski-WM in Méribel mit Abfahrts-Gold einen veritablen Coup. 8 Tage nach ihrem überraschenden Sieg in der Königsdisziplin ist die 29-Jährige zu Gast im «Sportpanorama».

Flury wird erzählen, wie sie die turbulenten Tage nach ihrem Triumph erlebt hat und was sich damit verändert.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Das IOC und die Russen

Seit dem Angriffskrieg von Russland in der Ukraine werden russische Sportlerinnen und Sportler von Sport-Wettkämpfen ausgeschlossen. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, möchte den russischen Athleten wieder eine Tür öffnen. Allerdings gibt es auch starke Opposition dagegen. Wo steht die Schweiz in dieser Frage? «Sportpanorama» fragt bei Swiss Olympic und bei betroffenen Athletinnen nach.

Jason Josephs Höhenflug

Jason Joseph hat wieder Schwung geholt. Nach einer enttäuschenden letzten Saison läuft er jetzt so schnell wie noch nie. Zurzeit ist er einer der schnellsten Hürdensprinter der Welt. An der Hallen-Schweizermeisterschaft in St. Gallen hat SRF ihn getroffen.

Fähndrichs letzter WM-Schliff Am Dienstag, 21. Februar, beginnen im slowenischen Planica die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften. Langläuferin Nadine Fähndrich hat dabei grosse Ziele. Nach drei Sprint-Siegen im Weltcup in dieser Saison zählt sie zu den Medaillen-Anwärterinnen. Zuhause im luzernischen Eigenthal verpasste sich die 27-Jährige den letzten Schliff. «Sportpanorama» hat sie beim Training besucht und mit ihr über ihre Laufbahn, Fortschritte und Ziele gesprochen.