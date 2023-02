Soeben haben sie beide Bronze an der Eiskunstlauf-EM gewonnen, nun sind Kimmy Repond und Lukas Britschgi zu Gast im «Sportpanorama».

Legende: Strahlen mit ihren EM-Medaillen Eiskunstläuferin Kimmy Repond und Eiskunstläufer Lukas Britschgi. Keystone/Antti H'm'l'inen Lehtikuva/EPA/AP/KIMMO BRANDT

Vor einer Woche haben Lukas Britschgi und Kimmy Repond für einen überraschenden Medaillen-Segen an der Eiskunstlauf-EM gesorgt: Beide überzeugten an den Titelkämpfen in Finnland und beide gewannen Bronze.

Die junge Schweizerin und der junge Schweizer holten damit die ersten Medaillen an kontinentalen Titelkämpfen seit der Heim-EM in Bern 2011.

Während der 24-jährige Britschgi schon zum vierten Mal an einer EM dabei war, hat die 16-jährige Repond mit ihrer Leistung so manch einen verblüfft. Wie haben sie die Titelkämpfe erlebt und was verändert sich durch den Gewinn der Medaillen? Im «Sportpanorama» mit Moderator Rainer Maria Salzgeber erzählen sie von ihren Coups.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag ab 18:00 Uhr auf SRF zwei oder mittels Stream in der Sport App.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Rekordtaucher Peter Colat

Peter Colat ist leidenschaftlicher Freitaucher. Der 51-Jährige hält unglaubliche neun Weltrekorde und versucht nun, zwei weitere Bestmarken zurück in die Schweiz zu bringen. Am Vilsalpsee in Österreich versucht er diese im Streckentauchen zu brechen. Die beiden Tauchgänge werden bei geschlossener Eisdecke und einer Wassertemperatur von circa 1 Grad stattfinden.

Umstrittene Geschlechterquote in Sportverbänden

In den Vorständen der Schweizer Sportverbände wird es ab 2025 neu eine Geschlechterquote geben. Der Frauenanteil soll bei 40 Prozent liegen. Davon betroffen sind die nationalen Verbände und der Dachverband Swiss Olympic – nicht aber auch die Regional- und Kantonalverbände, wie es Bundesrätin Viola Amherd ursprünglich gefordert hatte. Wieso wurde der Vorschlag der Sportministerin abgeschwächt? Sportverbände und Bundesrätin Amherd nehmen Stellung.