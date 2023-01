Legende: Der Marathon geht weiter LoÏc Meillard stattet dem «Sportpanorama» einen Besuch ab. Keystone/AP Photo/Alessandro Trovati

Am Sonntag im «Sportpanorama» begegnen sich zwei Aushängeschilder, deren Karrieren an einem völlig unterschiedlichen Punkt stehen:

Loïc Meillard: Der Alpin-Allrounder ist voll im Saft – er fuhr in diesem Winter als Dritter schon 3-mal aufs Podest. Zuletzt glückte ihm der Sprung aufs Treppchen vor Wochenfrist beim vom Marco Odermatt gewonnenen Riesenslalom in Adelboden und vor tobenden Schweizer Fans. Für den 26-jährigen Neuenburger sind die Berner Oberländer Rennwochen weitergegangen in Wengen. Wenige Stunden nach seinem Einsatz im Slalom wird er zu Gast im «Sportpanorama» sein. Mauro Caviezel: Der Bündner verkündete am letzten Dienstag nach vielen gesundheitlichen Rückschlägen seinen Rücktritt vom Spitzensport.

01:19 Video Am Donnerstag: Caviezel bezieht vor den Medien zum Karriereende Stellung Aus Sport-Clip vom 12.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag ab 18:00 Uhr auf SRF zwei oder mittels Stream in der Sport App.

Ski alpin bleibt in der Sendung abseits der beiden Studiogäste weiter Trumpf. Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Abschied für Beat Feuz

Beat Feuz tritt in einer Woche vom Skisport zurück. Am Lauberhorn bestreitet er sein drittletztes Karriere-Rennen. Der Emmentaler bezeichnet den Klassiker im Berner Oberland als sein Heimrennen. Eines ist sicher: An Unterstützung von Fans und Freunden wird es ihm nicht mangeln. Zu verbunden ist Beat Feuz mit diesem Rennen.

Schneemangel und seine Auswirkungen

Für den Nachwuchs in den Sportarten Ski Alpin und Langlauf sind es momentan schwierige Zeiten. Es fehlt an Schnee, Rennen und Trainingsmöglichkeiten. Beide Sportarten müssen immer flexibler werden und in höher gelegene Skigebiete ausweichen. Das ist mit Mehrkosten und grösserem Zeitaufwand für Eltern und Jugendliche verbunden. Was heisst das für die Zukunft?

Imageschaden für die Australian Open?

Im Tennis steht das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison an. Im vergangenen Jahr begannen die Australian Open mit einer Posse: Der ungeimpfte Djokovic durfte trotz Impfpflicht erst einreisen, musste aber auf Druck der Regierung noch vor Turnierbeginn das Land verlassen. 2023 dürften nun sogar auf Corona positiv Getestete zum Spiel antreten. Was steckt hinter diesem Sinneswandel und welchen Eindruck haben die Ereignisse im vergangenen Jahr zurückgelassen?