Die 22-jährige Olympiasiegerin Mathilde Gremaud ist gut in Form. Beim Heimweltcup in Chur GR sprang sie im Big Air auf den guten dritten Platz. Zuletzt überzeugte sie auch in den Copper Mountains, wo sie Zweite wurde. In Laax schielt die Schweizerin nun auf ihren ersten Saisonsieg.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag ab 18:00 Uhr auf SRF zwei oder mittels Stream in der Sport App.

Neben viel Aktualität werden folgenden Themen in der Sendung behandelt:

Matchkampf beim FC Luzern

Seit geraumer Zeit brodelt es beim FC Luzern. Präsident Bernhard Alpstaeg hat es sich mit den eigenen Fans verscherzt. Zuletzt wurden ihm 25 Prozent seiner Aktien gestrichen und eine Strafanzeige gegen ihn eingereicht. Nun hat er sich mit den eigenen Fans getroffen – jedoch ohne konkrete Lösung. Wie geht es weiter im Machtkampf um den FC Luzern?

Pond-Hockey im Engadin

Beim Pond-Hockey treten 74 Teams gegeneinander an. Das Spiel gleicht dem Eishockey, hat jedoch ein kleineres Feld, andere Tore und Banden aus Schnee. Es wird mit weniger Ausrüstung gespielt und der Spass steht bei den Teilnehmenden im Vordergrund. Mittendrin statt nur dabei ist in diesem Jahr Peter Forsberg. Der ehemalige schwedische Eishockeyspieler sucht sein Glück in Silvaplana beim «Chneble».

Biathlon-EM in Lenzerheide GR

Zum ersten Mal findet eine Biathlon-EM in Lenzerheide GR statt. Vom 25. bis 29. Januar kämpfen rund 500 Athletinnen und Athleten aus über 30 Nationen um die schnellsten Zeiten. Was braucht es, um so einen Event auf die Beine zu stellen?