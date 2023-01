Legende: Beat Feuz Der Schangnauer nimmt das SRF-Publikum nochmals mit auf einen Karriere-Streifzug. Keystone/AP Photo/Alessandro Trovati)

Vor einer Woche bestritt Beat Feuz beim Abfahrts-Klassiker in Kitzbühel sein 217. Weltcup-Rennen, das gleichzeitig das allerletzte seiner bemerkenswerten Karriere war. In seiner Laufbahn hat der Emmentaler alles erreicht: Er wurde 2022 Olympiasieger, 2017 Weltmeister vor Heimpublikum in St. Moritz, eroberte 4 kleine Kristallkugeln für den Gewinn des Abfahrts-Weltcups und reüssierte auch bei den Prestige-Rennen in Wengen und Kitzbühel gleich mehrfach.

02:40 Video Letzten Samstag am Hahnenkamm: Die Dernière von Ski-Legende Beat Feuz Aus Sport-Clip vom 21.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 40 Sekunden.

Mit 35 Jahren sagte der Skistar mitten in der Saison Tschüss. Am Sonntag ordnet der 2-fache Familienvater und 16-fache Weltcup-Sieger im «Sportpanorama» bei Moderator Rainer Maria Salzgeber seine Karriere ein, er zieht eine Schlussbilanz und sagt, was die Zukunft bringt.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag ab 18:00 Uhr auf SRF zwei oder mittels Stream in der Sport App.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Tatjana Hänni in New York

Anfang Jahr hat Tatjana Hänni ihren Job als Sportdirektorin der US-Frauen-Fussballliga angetreten. Für die 56-Jährige ist dies ein Karrieresprung – in den USA hat der Frauenfussball einen höheren Stellenwert und es gibt eine Profiliga. Doch kaum ist Hänni im Amt, hat sie mit einem Missbrauchs-Skandal zu tun. «Sportpanorama» hat die Schweizerin in New York besucht.

Ironman im Windkanal

Bald ist er 37-jährig und trotzdem immer noch voll motiviert: Der Schweizer Triathlet Jan van Berkel feilt im Windkanal an seiner Rennrad-Position und will endlich eine Medaille an der Ironman-WM gewinnen. Mit der perfekten Aerodynamik möchte er wichtige Zeit herausholen, um sein Ziel zu erreichen.

Biathlon-Nachwuchs an der Heim-EM

Die kontinentalen Titelkämpfe in Lenzerheide GR sind auch ein Schaufenster für die nächste Generation von Swiss Ski: Newcomerin Lea Meier und Quereinsteigerin Lydia Hiernickel wollen die Chance nutzen. «Sportpanorama» hat sie beim Heim-Event besucht.